Neumarkt: Feuerwehrleute verabschiedeten Kommandanten

Manfre Meier übergibt nach 35 Jahren bei der FFW an Christian Kürzinger

NEUMARKT - Es fiel ihm nicht leicht und er musste bei der Verkündung seines Abschieds als jahrelanger 1. Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neumarkt immer wieder um Fassung ringen. Manfred Meier stellte sich nach 35 Jahren seiner Amtszeit nicht mehr zur Wiederwahl. Seine Aufgabe übernimmt Christian Kürzinger.

Bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Neumarkt ging mit dem Abschied von Manfred Meier eine Ära zu Ende. Aber auch etliche andere Mitglieder wurden für langjährige Treue zur Wehr geehrt. © Foto: Siegfried Mandel



Seinen herzlichen Dank sprach Meier nicht nur den Weggefährten, sondern auch persönlich den Oberbürgermeistern Kurt Romstöck, Alois Karl und Thomas Thumann für das Vertrauen als Frontmann der Neumarkter Feuerwehr aus. "Ich habe es nicht bereut. Es hat sich gelohnt diese Wehr zu führen und ich übergebe meinem Nachfolger eine der schönsten und interessantesten Aufgaben." Meier wünschte ihm viel Einfühlungsvermögen, Geduld, Objektivität aber auch ein Quäntchen Glück.

Tränen in den Augen

Von den dreieinhalb Jahrzehnten war Manfred Meier von 1983 bis 1984 zweiter und danach erster Kommandant. Letztmals schloss er die Generalversammlung mit feuchten Augen zu seinen Kameraden gewandt mit dem Gruß "Gott zur Ehr – dem nächsten zur Wehr."

Vor den Neuwahlen gab Manfred Meier einen Rückblick über das vergangene Jahr. Zum Stichtag 31. Dezember 2017 standen 60 Feuerwehrkameraden im aktiven Dienst. Zudem sind 14 Jugendliche in der Jugendgruppe. Die Aktiven wurden 445 Mal alarmiert und mussten zu fünf Großbränden, 13 mittelgroßen und 35 Kleinbränden ausrücken. 273 technische Hilfeleistungen, 20 Sicherheitswachen und 86 Fehlalarme wurden ebenso erfasst wie Hilfeleistung zur Menschenrettung teilweise mittels Rettungsspreizer. Aber auch bei der Bergung von Toten war ihr Einsatz gefordert.

"Dank der hohen Motivation unserer Feuerwehrdienstleistenden, der guten Ausbildung und dem hohen technischen Stand unserer Wehr konnten wir in allen Fällen immer rasche und fachgerechte Hilfe leisten", so der scheidende Kommandant. Insgesamt seien 4187 Stunden zusammengekommen. Dazu kamen weitere rund 4000 Stunden für die Aus- und Weiterbildung.

Erfolgreiche Jugend

Aber auch die Jugend war nicht untätig. Jugendwart Christian Beer und seine Helfer bereiteten den Nachwuchs in 1658 Stunden für künftige Einsätze für den aktiven Dienst vor. In seinem Bericht hob Christian Beer besonders die erfolgreiche Teilnahme am Wissenstest und das Ablegen der Bayerischen Jugendflamme Stufe 1 hervor.

Als letzte Amtstätigkeit ehrte Kommandant Meier zusammen mit Oberbürgermeister Thomas Thumann noch neun Floriansjünger für ihre langjährige Treue. Im Einzelnen sind dies: Christian Beer, Christian Moosburger, Markus Siebert und Jürgen Wittmann für 25 Jahre aktiven Dienst. Franz Ebenhöch und Gottfried Zech traten am 1. April 1968 der Freiwilligen Feuerwehr bei und sind somit seit einem halben Jahrhundert dabei. Willi Dennerlohr blieb auch nach seinem aktiven Ende der Feuerwehr treu und gehört nun seit 60 Jahren dazu. Dieter Großmann kam am 1. September 1953 und Rudolf Meier am 1. Oktober 1947 in den Dienst der Neumarkter Wehr: 65 beziehungsweise 70 Jahre sind sie dem Verein treu.

Ein Wahlmarathon

Nach einem wahren Wahlmarathon wurden gewählt: Christian Kürzinger (1. Kommandant), Roland Ehrensberger (2. Kommandant), OB Thomas Thumann (1. Vorsitzender des Vereins), Jens Augustin (2. Vorsitzender), Daniel Gottschalk (Schriftführer), Markus Siebert (Kassier), Jürgen Ehrensberger und Karl Hilbert (Kassenprüfer), Christian Kuß (Vertrauensmann), Phillip Zimmermann (2. Vertrauensmann), Roland Kuß, Reimund Thumann, Martin Hartmannsgruber, Markus de Groote und Thomas Krauser (Beisitzer).

