Neumarkt: Frau angefahren und abgedüst

Polzei sucht den Fahrer eines silberfarbenes Autos - vor 34 Minuten

NEUMARKT - Eine 45-jährige Frau ist am Mittwoch Morgen bei der Drückampel am Kurt-Romstöck-Ring angefahren worden. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Laut Polizeibericht hat eine 45-jährige Frau hat am Mittwoch gegen 5.45 Uhr bei Grünlicht den Kurt-Romstöck-Ring stadtauswärts in Richtung Freystädter Straße überquert. Als sie sich auf der zweiten Fahrbahnhälfte befand, wurde sie von einem einem silberfarbenen Auto mit ausländischer Zulassung am rechten Bein erfasst und leicht verletzt.

Der Fahrer fuhr anschließend ohne zu bremsen und ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, in Richtung Berching weiter. Die Verletzte wurde mit dem BRK ins Klinikum gebracht.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neumarkt, (09181) 4885-0.