Neumarkt: Frau auf Arbeitsweg begrabscht

Mann mit Bomber-Jacke rückt Frau in den Morgenstunden auf die Pelle - vor 9 Minuten

NEUMARKT - Auf dem Weg zur Arbeit ist eine Frau in Neumarkt von einem bislang Unbekannten belästigt worden.

Am 1. April, gegen 5.45 Uhr, ist eine 23-jährige Frau in Neumarkt in der Mariahilfstraße/Friedenstraße unterwegs zur Arbeit gewesen. Auf dem Weg sprach sie eine unbekannte männliche Person an, beleidigte und berührte sie unsittlich.

Die Frau erstattete Anzeige. Beschreibung des unbekannten Täters: Ca. 1,70 m groß, 27 jahre alt, schlank, braune Haare, Drei-Tage-Bart, sprach hochdeutsch.

Bekleidet war er mit einer schwarzen Mütze, schwarze Handschuhe mit weißem Muster an den Fingerseiten, geschlossene „Bomber“-Jacke mit weißer Aufschrift auf dem Rücken, dunkelblaue Jeans und dunkle Turnschuhe. Er führte ein „Sport“-Fahrrad mit sich.

