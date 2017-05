Neumarkt: Früh Freude an der Musik wecken

NEUMARKT - Wer sich für kindgerechten Musikunterricht interessiert und sein Kind vielleicht demnächst an der Neumarkter Sing- und Musikschule anmelden möchte, der ist am Freitag, 19. Mai, zu einem Kinderkonzert unter Federführung der Lehrkraft Beate Westinger eingeladen. Ab 18 Uhr wird es im Reitstadel Darbietungen der Musikalischen Früherziehung/Grundausbildung sowie instrumentaler Fachbereiche geben. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen.

Die frühe Hinwendung zur Musik und zu den Instrumenten stellt die Weichen für eine optimale musische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Ein Kinderkonzert bietet dafür Orientierung. © Foto: privat



Der Unterricht in Musikalischer Früherziehung/Grundausbildung an der Sing- und Musikschule findet für Kinder von drei bis sechs Jahren statt, da sich gezeigt hat, dass Kinder in diesem Alter einerseits eine hohe Aufnahmebereitschaft im Sinne der musikalischen Frühförderung und kreativen Entwicklung besitzen. Andererseits kann in dieser Altersstufe die Unterrichtszeit von 45 Minuten ohne Beisein der Eltern bereits gut bewältigt werden (Gruppenunterricht).

Mit den Bereichen Singen, Sprecherziehung, Musikhören, Bewegung, Tanz, dem Spiel auf Orff-Instrumenten und dem Kennenlernen der übrigen Instrumente verfolgt die Musikalische Früherziehung das Ziel, Interesse und Freude an der Musik zu wecken. Gleichzeitig erfolgt eine spielerische, altersgerechte Hinführung zu Inhalten der allgemeinen Musiklehre. Die Musikalische Grundausbildung vertieft und erweitert die Lernziele der Früherziehung. Daraus können sich unterschiedliche Neigungen entwickeln: das Interesse für ein Instrument, das Singen in einem Chor, bewusstes Musikhören.

Nach der Früherziehung steht es den sechsjährigen Kindern offen, Aufbaukurse in elementarem Trommeln oder Blockflöte zu belegen, bevor mit den Schülern der eigentliche Instrumental- oder Vokalunterricht aufgenommen wird.

