Neumarkt: Führungen für Rizzi-Ausstellung buchbar

Ein Hauch von New York durchzieht die Residenz — Freier Eintritt für Schulen und Kitas - vor 11 Minuten

NEUMARKT - Neumarkt ist im Rizzi-Fieber. Vom 1. September bis 15. Oktober wird in den Festsälen der Residenz die exklusiv für Neumarkt konzipierte Schau "James Rizzi – Das Atelier" "New York in Neumarkt" mit Werken des New Yorker Pop-Art-Künstler James Rizzi (1950-2011) präsentiert. Ab sofort sind über das Amt für Touristik Gruppen- und Firmenführungen buchbar.

2010 posiert der Künstler James Rizzi vor einem von ihm gemalten Unikat. Die Neumarkter Ausstellung erlaubt Einblicke in den Schaffensprozess des New Yorkers © Foto: Michael Kleß



Die Ausstellung lädt große und kleine Besucher ein, in die farbenfrohe Lebens- und Arbeitswelt von James Rizzi einzutauchen.

Während der Ausstellung gibt es zudem jeweils sonntags um 13.30 Uhr auch öffentliche Führungen für Individualgäste. Schulen und Kindergärten können sich bei ihren Besuchen sogar über freien Eintritt freuen.

Schulen und Kindergärten müssen sich dazu über das Kulturamt anmelden. Und wer jetzt im Vorfeld für eine Einladung zu einer Grill- oder Geburtstagsfeier ein kleines Geschenk braucht, der kann sogar schon Eintrittskarten bereits jetzt im Vorfeld erwerben.

Die Stadt Neumarkt, bekannt für ihr reges Kunst- und Kulturschaffen, erlebt mit der Rizzi-Schau ihre bedeutendste Kunstausstellung seit nahezu 20 Jahren. In der Residenz sind in einer umfassenden Retrospektive auf zwei Ebenen Rizzis Gemälde, Entwürfe, Zeichnungen und vor allem seine 3D-Papierskulpturen aus vier Jahrzehnten seines Schaffens zu sehen. Sogar sein Loft, das sich im New Yorker Stadtteil Soho befand, wird mit seinem Mobiliar und persönlichen Gegenständen nachempfunden und mit Original-Kunstwerken ausgestattet.

Fröhlich-buntes Spektrum

James Rizzi gilt als einer der berühmtesten zeitgenössischen Künstler. Das fröhlich-bunte Farbspektrum und die klare Verständlichkeit seiner Darstellungen sprechen die Menschen auch über seinen Tod hinaus an. Die Neumarkter Schau zeigt nicht nur Werke aus den letzten Schaffensjahren, deren Stil weltweite Verbreitung fand, sondern widmet sich retrospektivisch auch den frühen Werken, die nur selten ausgestellt werden.

Das Konzept der Ausstellung ist zweigeteilt: Im Erdgeschoss wird in das Werkschaffen Rizzis eingeführt, wobei die gesamte Bandbreite von Rizzis Kunstwerken in ihrer stilistischen Entwicklung dargestellt und ihre Hintergründe erläutert werden. Für die kleinen Besucher gibt es eine eigene "kid’s artline", die speziell für Kinder ausgesuchte Werke auf deren Augenhöhe präsentiert.

Das Obergeschoss ermöglicht den Besuchern durch James Rizzis New Yorker Loft zu schlendern. Originalmöbel und -gemälde aus seinem Studio werden ergänzt durch lebensgroße Panoramaaufnahmen, die einen Eindruck davon vermitteln, wie es war, bei James Rizzi zu Besuch zu sein.

ZAlle Infos unter www.rizzi-neumarkt.de. Tickets im Vorverkauf unter www.neumarkt-ticket.de

nn