Neumarkt: Für brutale Tat jahrelang in den Knast

22-Jährige verprügeln Lokführer – Opfer leidet noch immer - vor 25 Minuten

NÜRNBERG/NEUMARKT - Sie vermöbelten in Neumarkt einen Lokführer. Das Schwurgericht in Nürnberg schickt zwei junge Männer dafür ins Gefängnis.

Gefängnis Foto: dpa



Alles begann wie bei so vielen Gewalttaten: mit einem Saufgelage. Anfang Oktober vergangenen Jahres gingen die beiden 22 Jahre alten Angeklagten aus. Man glühte vor, kippte in der Disco noch jede Menge Drinks nach. Bis in die Morgenstunden wurde wild gefeiert, dann machte man sich auf den Heimweg. Für einen 35 Jahre alten Lokführer war die Nacht da schon zu Ende. Der Mann setzte sich in sein Auto, fuhr zum Neumarkter Bahnhof und wollte dort einen Zug übernehmen. Er konnte nicht ahnen, dass er statt im Zug in der Notaufnahme landen würde.

Die beiden 22-Jährigen, die zu dem Zeitpunkt rund zwei Promille intus hatten, hielten den Mann im Auto für einen Taxifahrer. Sie wollten einsteigen: Einer zog an der Beifahrertüre, der andere an der Tür dahinter. Der Lokführer jedoch weigerte sich. Die Stimmung kippte, der Lokführer drohte mit Polizei und Pfefferspray. Die beiden 22-Jährigen gingen ein paar Schritte vom Auto weg – beruhigen wollten sie sich aber nicht. Der Lokführer musste unbedingt zum Zug – und dafür an den beiden Betrunkenen vorbei. Er sprühte mit dem Pfefferspray, traf jedoch nicht. Einer der 22-Jährigen, er geht noch zur Schule, tickte daraufhin völlig aus: Er packte den Lokführer am Kragen, schlug mit der Faust zu. Es gab ein Gerangel, der Lokführer ging zu Boden. Jetzt wurde auch der andere 22-Jährige brutal: Der Zeitsoldat trat gegen den Kopf des 35-Jährigen.

Der Lokführer wurde schwer verletzt. Ein Mittelgesichtsbruch und ein Trümmerbruch der Kieferhöhle mussten mit Metallplatten fixiert werden. Bis heute braucht er psychologische Unterstützung.

Die beiden Angeklagten bereuen ihre Tat. Als sie sich zum Prozessauftakt um Entschuldigung baten, flossen Tränen. Schmerzensgeld floss schon zuvor. Die Staatsanwaltschaft wollte beide Männer für sechs bzw. sechseinhalb Jahre hinter Gittern sehen. Die Verteidiger (Ralf Peisl, Martin Gelbricht und Robert Reitzenstein) beantragten Bewährungsstrafen. Das Schwurgericht verurteilte den Schüler, der mit der Faust zuschlug, wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und neun Monaten gesiebter Luft. Der Zeitsoldat kassierte für den Fußtritt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vier Jahre.

jule