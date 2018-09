Neumarkt gehört ein Wochenende den Läufern

Der Elementelauf hat sich als eine gute Ergänzung für den Stadtlauf entpuppt — Anmelden bis zum letzten Tag - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Wochenende nach den großen Ferien gehört Neumarkt den Läufern: Am Samstag, 15. September, startet der Elementelauf für Sportler, die es gerne schmutzig mögen. Sonntag findet dann der Stadtlauf statt. Anmeldungen sind noch möglich bis zum letzten Tag. Und auch ehrenamtliche Helfer kann das Orga-Team noch gebrauchen.

Samstags im Matsch laufen und am Sonntag dann auf festem Untergrund beim Stadtlauf: Am 15. und 16. September ist Neumarkt fest in der Hand der Läufer. © Foto: Wolfgang Fellner



Samstags im Matsch laufen und am Sonntag dann auf festem Untergrund beim Stadtlauf: Am 15. und 16. September ist Neumarkt fest in der Hand der Läufer. Foto: Foto: Wolfgang Fellner



Vor 19 Jahren fand der erste Stadtlauf statt. Von Beginn an gingen die Erlöse an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS. Im Laufe der Jahre waren es insgesamt 140 000 Euro. Dieses Jahr rechnet Organisator Andreas Winter mit 2800 Teilnehmern, 2200 beim klassischen Stadtlauf und 600 beim Elementenlauf.

"Wir haben bereits jetzt beim Stadtlauf zehn Prozent mehr Anmeldungen als vor einem Jahr, beim Elementelauf sind es sogar 50 Prozent", sagt Winter. Dabei kommen in den nächsten Tagen sicherlich noch einige Anmeldungen dazu. Denn erfahrungsgemäß warten viele Läufer so lange, bis die Wetterprognose einigermaßen sicher ist. Zumindest beim Stadtlauf: denn die Teilnehmer des Elementelaufs werden auf jeden Fall nass, ganz gleich ob es regnet oder ob die Sonne scheint.

Besonderer Kick

Schließlich überwinden die Teilnehmer Hindernisse, die teilweise durch Wasser und Matsch führen, der Alte Kanal wird schwimmend durchquert. Im letztes Jahr hat das Stadtlaufteam den Elementelauf als einen Versuchsballon gestartet. "Es hat sich als eine sinnvolle Ergänzung herausgestellt", sagt Winter. Durch die Kombination ergibt sich ein vollständiges Laufwochenende, dass auch unterschiedliche Sportler-Typen anspricht.

Am Sonntag die klassischen Läufer, angefangen bei den Bambinis, die den Markt rauf und runter rennen, über Jugendliche und Freizeit-Sportler bis hin zu den leistungsorientierten Läufern, die den Halbmarathon abreißen. Und am Samstag treffen sich Sportler, die den besonderen Kick suchen.

Oder darf es beides sein: Wer sich jetzt für den Elementelauf anmeldet, darf am kommenden Tag auch am Stadtlauf teilnehmen. "Das ist so eine Art Zuckerl für leistungsorientierte Läufer von außerhalb, die dann vielleicht ein Wochenende in Neumarkt bleiben", sagt Winter. Doch selbstverständlich gilt das Angebot auch für Einheimische.

Anmeldung bis zum letzten Tag

Anmeldung für beide Läufe ist bis zum letzten Tag möglich über die Internetseiten neumarkter-stadtlauf.de und elementelauf.de. Außerdem gibt es am Wochenende vor dem Lauf wieder den Info-Stand am Kinderbürgerfest gegenüber vom Mistelbacher Keller.

"Da richten wir uns nicht nur an die Bambinis", sagt Winter. Und am Freitag/Samstag, 14./15. September, unmittelbar vor dem Lauf-Wochenende können sich Kurzentschlossene noch an einem Stand im Neuen Markt anmelden.

Doch genauso wichtig wie die Sportler sind die ehrenamtlichen Helfer für den Stadtlauf. Neben dem zehnköpfigen Orga-Team sind in den Spitzenzeiten 350 Menschen rund um den Stadtlauf beschäftigt: Sie bauen die Absperrungen oder das Zelt auf, schnibbeln Obst, reichen Getränke oder leiten die Läufer an Kreuzungen auf die richtige Strecke. "Es gibt viele Einsatzbereiche", sagt Winter. Nicht zuletzt durch die hohen Sicherheitsanforderungen, die mittlerweile für Großveranstaltungen gelten, sind heute mehr Menschen notwendig als noch vor einigen Jahren. "Wenn zwei Helfer ausfallen, kann es eng werden", sagt Winter. Wer also Lust hat, mitzumachen: Eine kurze E-Mail an info@neumarkter-stadtlauf.de genügt. "Ganz wichtig ist die Handynummer", sagt Winter. Und verspricht: "Es ist bestimmt keine ganz bierernste Sache, sondern wir haben viel Spaß dabei."

Und wer einfach nur zuschauen möchte? Neben der Innenstadt ist der LGS-Park der Dreh- und Angelpunkt. Dort kommen die Läufer mehrmals vorbei. Oder man stellt sich an den Volksfestplatz, wo manche Teilnehmer nämlich mit sich selbst kämpfen und dem inneren Schweinehund. "Es hilft einem Läufer ungemein, wenn er dort auch angefeuert wird", sagt Winter.

Zneumarkter-stadtlauf.de

elementelauf.de

HAUKE HÖPCKE