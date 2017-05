Neumarkt: Großer Abend für die kleinen Virtuosen

NEUMARKT - Ein großer Abend für kleine Künstler: Beim Kinderkonzert der Sing- und Musikschule der Stadt Neumarkt im Reitstadel präsentierten Kinder zwischen vier und 13 Jahren ihr musikalisches Talent.

Mit Theatereinlagen und in passenden Kostümen sorgten die jungen Musikschüler beim Kinderkonzert für eine unterhaltsame musikalische Revue auf der Reitstadel-Bühne. © Foto: Julian Münz



Auf dem Klavier, der Blockflöte oder begleitet von so genannten "Chicken-Shake"-Rasseln trugen die jungen Musiker ihre einstudierten Lieder vor. Gespielt wurde eine bunte Mischung von klassischen Kinderliedern wie "Hänschen klein" über Beethovens "Freude schöner Götterfunken" bis hin zu Prinzessin Elsas "Let it go" aus dem bekannten Zeichentrickmusical "Die Eiskönigin".

Passend zu ihren Gesangs- und Vorspieleinlagen waren die Kinder auch entsprechend verkleidet, so etwa als Mäuse beim Lied "Die tapfere Maus" oder aber als wilde Piraten auf Kaperfahrt und brachten mit kleinen Theatereinlagen Bewegung in den Abend.

Was klingt denn da?

Als Ratespiel stellte die Musikschule dem Publikum zudem verdeckt die Holzblasinstrumente Oboe und Fagott vor, die allein durch ihren Klang erkannt werden sollten. "Die Kinder haben sich riesig gefreut und waren schon ganz aufgeregt", wusste Evelyn Ebert zu berichten, die als Moderatorin durch das Konzert führte. Für den großen Auftritt hatten die etwa 40 bis 50 am Konzert mitwirkenden Kinder auch schon seit März geübt. Die kleinsten Musikschüler sammelten mit dem Vorspielabend im Reitstadel gar die erste Bühnenerfahrung. Auch sie meisterten ihren Auftritt mit Bravour und hatten sichtlich Spaß am Musizieren in der großen Konzerthalle.

Dass sie sich teilweise noch auf unbekanntem Terrain bewegten, zeigte sich höchstens dann, wenn Lehrerin Beate Westinger ihre Schützlinge am Ende des Liedes daran erinnerte, sich beim anschließenden Applaus auch vor dem Publikum zu verbeugen. Doch auch darin werden die jungen Musiker bestimmt schon bald geübt sein.

jum