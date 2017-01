Neumarkt hat einen neuen Polizeichef

Michael Danninger wurde als Leiter der Dienststelle eingeführt - vor 20 Minuten

NEUMARKT - Der Oberpfälzer Polizeipräsident Gerold Mahlmeister hat gestern Polizeihauptkommissar Vincent Bauer, der die Inspektion Neumarkt fast ein Jahr lang leitete, verabschiedet. Polizeioberrat Michael Danninger hat den Chefposten am 1. Januar übernommen und wurde nun offiziell in sein Amt eingeführt.

Thomas Thumann, Albert Füracker, Willibald Gailler, Michael Danninger, Vincent Bauer, MdB Reinhold Strobl, Gerold Mahlmeister, Michael Liegl und Franz Eichenseher (v. li.) waren unter den Festgästen. © Foto: Christine Anneser



Polizeivizepräsident Michael Liegl konnte beim Festakt im Klostersaal des Evangelischen Zentrums in der Kapuzinerstraße rund 70 geladene Gäste aus Politik, Justiz, der Geistlichkeit, verschiedenen Behörden und Organisationen, die Leiter der umliegenden Polizeidienststellen sowie viele Mitarbeiter der PI Neumarkt begrüßen.

In seiner Festrede stellte Polizeipräsident Gerold Mahlmeister die gute Sicherheitslage im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle heraus, in der rund 97 000 Einwohner leben. Die relativ niedrige Zahl der Straftaten sei von 3250 im Jahr 2015 nochmals um zehn Prozent im Jahr 2016 zurückgegangen. Die Aufklärungsquote lag 2015 bei 63,5 Prozent. „Sie haben den guten Sicherheitsstandard gehalten“, lobte und dankte Mahlmeister Vincent Bauer und auch dessen Vorgänger Helmut Lukas, der die PI Neumarkt 22 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung geleitet hatte. Bauer hatte den Job am 1. November 2015 vorübergehend für elf Monate übernommen. Der 42-Jährige hat inzwischen ein Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster aufgenommen, mit dem Ziel, weiter aufzusteigen. „Wir freuen uns, wenn Sie wiederkommen“, sagte Mahlmeister.

Die Kollegen hätten es ihm leicht gemacht, die Aufgabe als Dienststellenleiter zu meistern, sagte Bauer in seinen Abschiedsworten. Er habe eine „bestens organisierte Dienststelle mit hervorragend motivierten Mitarbeitern“ übernommen. Er dankte allen für die „tadellose Zusammenarbeit“. Für Schmunzeln unter den Gästen sorgte Bauer, als er an seinen Amtsantritt erinnerte: „Da habe ich gleich einen Strafzettel von der Stadt bekommen.“ Außerdem habe er Neumarkt dem fränkischen Sprachraum zugeordnet. Inzwischen wisse er: „Die Oberpfalz ist nirgendwo oberpfälzerischer als in der Grenzbastion Neumarkt.“

Umzug nahegelegt

Dem neuen Leiter der PI Neumarkt, Michael Danninger, wünschte Mahlmeister für die Aufgabe „Energie und Freude“. Der gebürtige Amberger wohnt im nördlichen Landkreis Regensburg. „Unsere Region hat viel zu bieten, da kann man auch hinziehen und wohnen“, wurde Danninger von Mahlmeister zu einem Ortswechsel ermuntert.

Der Polizeioberrat begann seine Karriere zunächst bei der Polizei am Flughafen München. 1994 wechselte er für fünf Jahre zur PI Nürnberg-Ost. In der Folgezeit hatte er mehrere Funktionen, unter anderem bei der PI Sulzbach-Rosenberg, der PI Amberg und dem damaligen Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz mit Sitz in Regensburg inne. Nachdem Danninger in die vierte Qualifikationsebene (vormals höherer Dienst) aufgestiegen war, übernahm er als Polizeirat 2009 die Verantwortung für den Bereich „Präsidialbüro, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ im seinerzeit neu geschaffenen Polizeipräsidium Oberpfalz. Dort war er von 2011 bis zu seinem Amtsantritt in Neumarkt für verkehrspolizeiliche Aufgaben zuständig.

Der 45-Jährige ist verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter. Er macht gerne Urlaub am Meer und ist zu Fuß oder mit dem Mountainbike viel in den Bergen unterwegs. „Sie müssen noch Tennisspielen und Schafkopfen lernen, um sich im Landkreis Neumarkt zu integrieren“, meinte Landrat Willibald Gailler in seinem launigen Grußwort.

Der neue PI-Leiter versprach, sich mit aller Kraft für Sicherheit und Ordnung einzusetzen. Wichtig seien ihm das persönliche Gespräch und die Zufriedenheit und Gesundheit seiner Mitarbeiter. Er bat um Unterstützung: „Geben Sie mir Zeit, mich einzuarbeiten.“ Einen Bezug zu Neumarkt haben seine Frau und er auch schon: Sie haben hier 1998 ihre Eheringe gekauft.

Weitere Grußworte sprachen Staatssekretär Albert Füracker, Oberbürgermeister Thomas Thumann und der stellvertretende Personalratsvorsitzende beim Polizeipräsidium Oberpfalz, Franz Eichenseher.

Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgten Polizeihauptmeister Christian Lehnerer von der PI Regensburg Süd am Klavier und Carolina Brem, Studierende an der Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg, an der Geige.

CHRISTINE ANNESER