Neumarkt hat jede Menge Salz im Bauhof gebunkert

NEUMARKT - Auch in diesem Jahr hat der Bauhof der Stadt Neumarkt rechtzeitig die Weichen für den Winter und den Winterdienst gestellt.

Warmlaufen für den Winterdienst: Der städtische Bauhof ist auf Eis und Schnee auf den Straßen gut vorbereitet. © Foto: Stadt Neumarkt



Die Stadt hat 2000 Tonnen Salz eingelagert und die Zeiten genutzt, in denen der Streusalzpreis günstiger war. Auch die Fahrzeuge wurden vorbereitet. Nicht zuletzt sind auch die Mitarbeiter gerüstet, sobald dies von der Witterung her erforderlich wird.

18 Fahrzeuge und 100 Mitarbeiter sind bei der Stadt Neumarkt im Zweischichtbetrieb im Winterdienst im Einsatz. Denn es werden nicht nur Räumfahrzeuge eingesetzt, es gibt auch zahlreiche Handtrupps und Handbereitschaften, die an neuralgischen Punkten wie etwa Fußgängerüberwegen, Bushaltestellen, vor Kindergärten und Schulen räumen. Die Durchschnittskosten der Stadt für den Winterdienst liegen bei rund 750 000 Euro.

Beim Salzverbrauch liegt der Durchschnitt bei 1 350 Tonnen. Insgesamt betreut die Stadt ein Straßen- und Wegenetz von 350 Kilometern.

Auch heuer appelliert die Stadt wieder an die Bürger, sich rechtzeitig auf winterliche Verhältnisse einzurichten. Dabei muss man auch davon ausgehen, dass die Stadt nicht alle Straßen räumen und streuen kann. An die Autobesitzer geht der Appell, ihre Fahrzeuge so abzustellen, dass die Räumfahrzeuge passieren können.

Darüber hinaus werden alle Grundstücksbesitzer daran erinnert, dass sie ihrer Räum- und Streupflicht nachkommen müssen. Dabei sind die Gehbahnen an Werktagen ab 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr von Schnee zu räumen. Bei Glätte muss dabei mit geeigneten, abstumpfenden Stoffen wie Sand oder Splitt gestreut werden oder es soll das Eis beseitigt werden. Dies ist bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit oder Besitz erforderlich ist. Dies regelt eine Verordnung der Stadt.

