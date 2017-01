Neumarkt hat von Alt-OB Kurt Romstöck Abschied genommen

Ein langer Trauerzug folgte dem Sarg von der Stadtpfarrkirche zum Friedhof - vor 46 Minuten

NEUMARKT - Der Trauerzug wollte kein Ende nehmen: In großer Zahl haben die Neumarkter ihr ehemaliges Stadtoberhaupt, Alt-OB Kurt Romstöck, zu Grabe getragen. Nach dem Requiem in der Stadtpfarrkirche wand sich der Zug zum städtischen Friedhof, wo der Verstorbene seinen letzten Ruheplatz fand.

Ein langer Trauerzug folgte dem Sarg von der Stadtpfarrkirche zum städtischen Friedhof.



„Er war in all‘ den Jahren ein ungewöhnlich tüchtiger, Mann, rastlos bis zum Ende, immer zum Wohle der Stadt bestrebt“, sagte MdB Alois Karl in der übervollen Stadtpfarrkirche über den Verstorbenen. „So einen gibt es heute kaum noch“, sagte er über seinen Vorgänger im Amt. Kurt Romstöck habe zwar an einem Freitag, dem 13., im Jahre 1925 das Licht der Welt erblickt, doch für Neumarkt sei er ein Glücksfall gewesen, der die Stadt nach dem Aufbau durch OB Theo Betz übernommen und stetig weiter entwickelt hat.

„Er hat den Grundstein für den Wohlstand unserer Stadt gelegt“, sagte denn auch OB Thomas Thumann, der die zahllosen Verdienste des Verstorbenen würdigte; angefangen vom Bau des Volksfestplatzes über den Bau des Ringes um die Altstadt und des Äußeren Ringes, um Neumarkt aus dem Griff des Verkehrs zu bekommen.

Romstöck habe immer ein großes Augenmerk auf die Schulen gehabt, habe auch dem THW in Neumarkt geholfen, als das, frisch gegründet, einen Standort suchte, dem BRK habe er ebenfalls bei Immobiliengeschäften unter die Arme gegriffen; er habe die Städtepartnerschaft mit Issoire begründet und mit Mistelbach, war Mitglied in vielen Vereinen.

Plötzlich und unerwartet sei der Verstorbene „von Gott heimgeholt worden“, sagte Stadtpfarrer Norbert Winner. Trotz seines hohen Alters, denn dass Romstöck am Montag sterben werde, „das kam plötzlich und unerwartet“.

Aber er war, sagte Dekan Richard Distler, wohl vorbereitet. Romstöck habe öfter über das Sterben gesprochen, so auch zwei Tage vor seinem Tod, als er „etwas geheimnisvoll meinte: Ich glaube, es ist etwas in mich gefahren“.

Nach dem Gottesdienst folgte der Zug durch die Stadt zum städtischen Friedhof an der Regensburger Straße, OB Thumann hatte Trauerbeflaggung angeordnet.

Stadtparrer Winner und Dekan Distler gaben dem Verstorbenen das letzte Geleit, dazu seine Familie, umringt von hunderten von Neumarktern, die so ebenfalls ihre Trauer um den verstorbenen Kommunalpolitiker ausdrückten und ihre Verbundenheit mit der alt eingesessenen Neumarkter Familie.

WOLFGANG FELLNER