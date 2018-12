Neumarkt: Helene Hörner ist deutsche Juniorenmeisterin im Gewichtheben

Zwei Titel und eine riesengroße Überraschung — Silber für Amelie Hörner — Alicia Haselmann auf Rang vier - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Eigentlich hatte keiner mehr mit einer Steigerung gerechnet – so groß waren die Erfolge der ASV-Jugendlichen im Jahr 2018. Weit gefehlt: Auf dem Stemmbrett in Roding, wo die Deutsche Meisterschaft im Gewichtheben stattfand, sorgten Helene Hörner, Amelie Hörner und Alicia Haselmann für Aufsehen.

Strahlende Viertplatzierte: Alicia Haselmann. © Alfred Bechtold



Es war nicht leicht für die Verantwortlichen, Helene Hörner für die Teilnahme an der DM zu gewinnen. Durch Studium, Umzug und eine langwierige Erkältung fehlte dem Aushängeschild der Abteilung zunächst die Motivation. Trainer und Betreuer zogen alle Register, bis sie schließlich zustimmte. Aber: An Bestleistungen war vor Wettkampfbeginn nicht zu denken.

Amelie Hörner und Trainer Jens Fischer freuen sich über den zweiten Platz. © Alfred Bechtold



In der Klasse bis 75 Kilo startete Hörner im Reißen mit drei mustergültigen Versuchen und lag am Ende mit 75 Kilo in Front vor Anna Taubert (Frankfurt/Oder). Taubert begann das Stoßen mit 82 Kilo, Hörner zog nach. Tauber bewältigte 86 Kilo, Hörner zog im letzten Versuch nach. Taubert legte nun 88 Kilo auf und kam hauchdünn an die Gesamtkilo von Helene Hörner heran, die sich Deutsche Juniorenmeisterin nennen darf.

Kampf um Platz zwei

Ihre Schwester Amelie Hörner lag mit 64,8 Kilo Körpergewicht weit unter dem Limit von 69 Kilo und war obendrein die Jüngste der Juniorinnen. Die zwei Jahre ältere Lara Dancz vom AC Mutterstadt übernahm beim Reißen mit 81 Kilo, also entbrannte zwischen Hörner und Karolin Dauth (KSV Grünstadt) ein Kampf um die Plätze dahinter.

Nach dem Reißen stand es gegen die zwei Jahre ältere Pfälzerin unentschieden. Beide hatten 73 Kilo im Protokoll stehen, für Amelie eine persönliche Bestleistung. Beim Stoßen begann sie mit 82 kg, Dauth konterte mit derselben Last. Dann steigerte die junge ASV-Heberin auf 86 Kilo, Dauth wollte nachziehen, scheiterte aber.

Den Sieg schon in der Tasche, ließ Amelie Hörner 87 Kilo auflegen und setzte die neue Bestmarke im Stand um und beförderte sie zur Hochstrecke. Der Lohn dafür war die Silbermedaille. Die Freude war groß, auch bei Vater und Abteilungsleiter Reinhard Hörner.

Auch ASV-Gewichtheberin Alicia Haselmann nahm die Herausforderung an und begann das Reißen mit 50 Kilogramm gültig. Die Steigerung auf 53 stellte kein Problem dar, lediglich eine neue Bestmarke mit 55 Kilo blieb ihr verwehrt.

Beim Stoßen stellte sie ihre Bestleistung mit 65 Kilo ein und wurde am Ende mit einem 4. Platz bei den Juniorinnen belohnt. Insgesamt starteten in diesem Feld 25 Teilnehmerinnen in einer Gruppe.

abe/ph