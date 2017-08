Neumarkt: Hunger führte zu abenteuerlicher Rückfallquote

Am Morgen verurteilt, am Nachmittag gleich wieder erwischt: Lebensmittel-Dieb muss hinter Gitter - vor 10 Minuten

NEUMARKT - Eine Gerichtsverhandlung kann offenbar sehr hungrig machen. Um 10.30 Uhr hatte Richter Rainer Würth im Juni einen 34-Jährigen mit einer Geldstrafe wegen Diebstahls nach Hause geschickt; nicht einmal fünf Stunden später wurde er dann erneut beim Klauen von Lebensmitteln erwischt.

Auch am Neumarkter Amtsgericht wird immer wieder Kurioses geboten. Foto: dpa



Knapp neun Euro betrug der Wert seiner Diebesbeute. Gestern stand der Mann erneut vor Gericht. Jetzt muss er "einrücken", weil andere Sanktionen bei ihm offensichtlich nicht wirken.

Der Leiter des Neumarkter Einkaufsmarktes musste nicht einmal mehr aussagen: Der gelernte Heizungs- und Lüftungsbauer, der von Hartz IV lebt, zeigte sich durchaus geständig und einsichtig. Allerdings berief er sich auf eine Notlage. Zum Tatzeitpunkt habe weder er, noch seine Ehefrau einen Cent Unterstützung erfahren. Ihre Anträge seien ewig nicht bearbeitet worden. "Wir hatten schon zwei oder drei Tage nichts mehr gegessen. Wir hatten einfach Hunger", beschrieb der Angeklagte seine Situation im Juni, als er ohne zu bezahlen mit dem Diebesgut an der Kasse vorbeigehen wollte.

Den Hinweis des Richters, es gebe genügend Möglichkeiten in Neumarkt, an Essen zu kommen, ohne klauen zu müssen, quittierte der Angeklagte mit einem unschuldigen "Das habe ich nicht gewusst".

Sein größtes Problem aber ist, dass er inzwischen schon viermal wegen kleinerer Diebstähle vorbestraft ist und im jüngsten Fall eine abenteuerliche Rückfallgeschwindigkeit an den Tag gelegt hatte, wie Staatsanwalt Robin Pyka fand.

Außerdem rechtfertige seine Lage keinen Diebstahl, so der Staatsanwalt weiter: In Deutschland müsse niemand verhungern. Pyka sah deshalb auch keine Möglichkeit mehr, ohne Haftstrafe zu arbeiten. Fünf Monate ohne Bewährung schienen ihm angebracht.

Richter Rainer Würth verhängte daraufhin drei Monate Haft. Eine Bewährung auf die vage Hoffnung hin, dass der Angeklagte künftig unbescholten bleibt, sei nicht drin, sagte der Richter.

Das sah der 34-Jährige naturgemäß anders. Er war mit etwas Verspätung zur Verhandlung erschienen, weil er am Morgen Sozialleistungen absolviert hatte und noch schnell unter die Dusche gesprungen war. Der Mann berief sich auf den Arbeitgeber, bei dem er die 150 Tagessätze zu 15 Euro in 150 Arbeitsstunden ableistet. Dort habe er dickes Lob bekommen: Die Anlagen, um die er sich kümmert, hätten noch nie so proper ausgesehen. Den Richter beeindruckte das allerdings nicht übermäßig.

Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht, denn der Angeklagte will sich noch überlegen, ob er Einspruch dagegen erheben will.

Als ihm die Protokoll-Führerin das entsprechende Formular mit einem leichten Eselsohr reichte, drehte er es in den Fingen und fragte: "Gibt es das auch ohne Knick? Nur damit es nachher nicht wieder heißt, ich gehe nachlässig damit um". Das zauberte tatsächlich ein Lächeln auf die Lippen von Richter und Staatsanwalt.

CHRISTIAN BIERSACK