Neumarkt: Jodeldiplom für Anfänger

Experte vermittelt Grundlagen bei einem Seminar im Klostersaal - vor 48 Minuten

NEUMARKT - "Jodelkaiser" Josef Ecker vermittelt in einem Tagesseminar am Samstag, 3. Februar, die Grundlagen des Jodelns.

Jodeln will gelernt sein. © dpa



In Zusammenarbeit des Evangelischen Bildungswerks mit der Kirchengemeinde Sulzkirchen findet der Kurs im Klostersaal des Evangelischen Zentrums, Kapuzinerstraße 4, statt. Josef Ecker wird den Teilnehmern nicht nur die Grundtechniken des Jodelgesanges beizubringen versuchen, sondern auch die (durchaus ernsthafte) Geschichte und Bedeutung der Jodeltradition nahebringen.

Nach zwei Arbeitseinheiten schließt dieser Tag mit einer kleinen Andacht in der Christuskirche und einigen geistlichen Jodlern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auch die humoristische Seite kommt sicherlich nicht zu kurz, lehnt sich diese Idee doch an den gleichnamigen Sketch von Vicco von Bülow, alias Loriot, an.

Die Teilnahme ist ohne jegliche Vorkenntnisse möglich, es sind noch einige wenige Plätze frei.

ZAnmeldung und weitere Informationen beim Evangelischen Bildungswerk, Tel. (09181) 46256126, info@ebw.neumarkt.de

nn