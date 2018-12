Neumarkt: Lange Finger nach guten Wünschen

Bei Bekannter geklingelt und Schmuck abgeschleppt

NEUMARKT - Eine echt dreiste Masche hat sich eine 55-jährige Diebin ausgedacht: Angeblich wollte sie ihrer Bekannten frohe Weihnachten wünschen. Tatsächlich hatte sie es auf den Schmuck der Frau abgesehen.

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro klaute die dreiste Diebin. © colourbox.com



Am 16. Dezember gegen 17 Uhr hat eine Frau an der Wohnungstür ihrer 78-jährigen Bekannten in der Friedenstraße geklingelt, angeblich, um ihr "frohe Weihnachten" zu wünschen. Anschließend gab sie vor, auf die Toilette zu müssen.

Stattdessen betrat die 55-Jährige das Schlafzimmer und entwendete dort Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Als sie von der Geschädigten ertappt wurde, flüchtete sie. Die Polizei fand in der Wohnung der Beschuldigten das Diebesgut.

nn