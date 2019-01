Neumarkt: Mehrere Unfälle auf schneeglatter Fahrbahn

Winter hält Einzug in Region - Ampelanlage an Lammsbräu-Kreuzung ramponiert - vor 1 Stunde

NEUMARKT - So schön kann Winter sein - und auch so gefährlich: General Winter und Väterchen Frost sind auf dem Vormarsch. Die einen freuts, die anderen fluchen, die dritten fahren mit dem Auto in den Graben. Es empfiehlt sich der Griff zur Schneeschaufel.

Am frühen Samstagmorgen ist ein 21-Jähriger mit seinem Auto an der Lammsbräukreuzung in Neumarkt gegen einen Ampelmast geprallt. © Wolfgang Fellner



Das einsetzende Winterwetter mit starkem Schneefall in den frühen Morgenstunden des Samstags war Ursache für mehrere Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeiinspektion Neumarkt, meldet diese.

Bereits gegen 05.45 Uhr hat ein 21-Jähriger auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war an der Lammsbräukreuzung gegen einen Ampelmast gekracht. Der machte prompt die Grätsche und knickte stark beschädigt ein. Folge: Ein Komplettausfall der Ampelschaltung. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand Totalschaden an seinem Fahrzeug.

Bilderstrecke zum Thema Schnee, Schnee, Schnee: Winter hält Einzug in Neumarkt Der vorhergesagte Schneefall traf den Kreis Neumarkt am Samstag mit Vehemenz und gab dem Räumdienst allerhand zu tun. Fußgänger rüsteten sich mit Regenschirmen und dicken Jacken gegen das Wetter. Auf schneeglatter Fahrbahn kam es aber auch zu mehreren Verkehrsunfällen.



Die Instandsetzungsarbeiten an der Ampelanlage werden noch längere Zeit in Anspruch nehmen, so dass im Laufe des Samstag mit möglichen Verkehrsbehinderungen auf der Kreuzung zu rechnen ist. Die Polizei mahnt die Autofahrer, hier besonders umsichtig zu agieren. Die Kreuzung per se ist nicht unbedingt die übersichtlichste. Im Moment klappt alles, da nur wenige Pkw unterwegs sind.

Ins Schleudern geraten

Ebenfalls schneeglatte Fahrbahnen machten Autofahrern im Bereich Pyrbaum und Deining zu schaffen. In Pyrbaum kam ein 31-Jähriger auf glattem Untergrund ins Schleudern, prallte gegen einen Begrenzungsmast und rutschte in den Graben. Auch hier entstand nicht unerheblicher Schaden am Pkw, der Fahrer blieb unverletzt.

Bei Deining konnte ein 22-Jähriger bei einem Abbiegevorgang nicht mehr rechtzeitig abbremsen; er verlor die Kontrolle über seinen Pkw und rutschte gegen eine angrenzende Hausmauer. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Räumdienste im Einsatz

Die Räumdienste in Stadt und Landkreis sind seit dem frühen Morgen im Einsatz; neben den viel befahrenen Hauptstraßen werden auch Fußgängerüberwege und Gehsteige von den Handtrupps geräumt. Der Schneefall ging schon im Laufe des Vormittags immer wieder in Regen über. Sollten die Temperaturen anziehen, wird es also glatt. Ansonsten war wenig los an diesem Samstag Vormittag in der Innenstadt, bei dem Wetter hielten sich die meisten lieber im Warmen auf.

Ob es noch was wird mit Ski und Rodel gut an diesem Wochenende, das muss sich zeigen. In Voggenthal wartete man am Freitag jedenfalls noch nach mehr Schnee, der Hang war nur leicht schneebedeckt.

