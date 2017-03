Neumarkt: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verunglückt

Ein Mercedesfahrer übersah den 21-jährigen, der noch am Unfallort verstarb - vor 49 Minuten

NEUMARKT - Am Samstagnachmittag ist ein Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Pkw in Breitenbrunn im Landkreis Neumarkt tödlich verunglückt. Der 21-jährige Ducati-Fahrer erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Nach Polizeiangaben fuhr um 15.50 Uhr ein Mercedesfahrer auf der Breitenbrunner Straße in nordwestlicher Richtung und wollte die Kreisstraße NM 2 überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Motorradfahrers, der auf der Kreisstraße in westlicher Richtung unterwegs war.

Beim Zusammenprall erlitt der 21-jährige Ducati-Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 9.000 Euro.

jeg