Neumarkt: Nominierung wegen Formfehler wiederholt

OB Thumann bekam bei der UPW alle abgegebenen Stimmen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Diese Nominierung war hundertprozentig: OB Thomas Thumann ist bei einer außerordentlichen UPW-Mitgliederversammlung einstimmig zum Oberbürgermeister-Kandidaten bestimmt worden. Und das zum zweiten Mal.

Nachnominiert: Bei der zweiten Aufstellung mit geheimer Wahl bekam OB Thomas Thumann alle Stimmen. © Fellner



Die erneute Aufstellungsversammlung im Cafe Düring war notwendig geworden, weil es bei der ersten Nominierung einen Formfehler gegeben hatte: Thumann war nicht in geheimer Wahl, sondern per Akklamation zum UPW-Kandidaten für den OB-Sessel bestimmt worden.

Nun dürfte alles seine Richtigkeit gehabt haben. 45 UPW-Mitglieder hatten sich vor Beginn des Wahlaktes in die Anwesenheitsliste eingetragen. Wahlleiter Dr. Werner Mümmler rief alle Wahlberechtigten einzeln namentlich auf. Jeder steckte seinen ausgefüllten Wahlzettel in die Urne. Mümmler verkündete das Wahlergebnis: Der einzige Kandidat Thumann erhielt alle 45 Stimmen.

Der seit 2005 amtierende OB erklärte, er gehe mit einer „Spur Selbstbewusstsein“ in die Oberbürgermeister-Wahl am 24. September. Er warb bei der UPW-Basis um Unterstützung „für das gemeinsame Ziel“, um sicherzustellen, „dass wir auch in den nächsten Jahren zusammenarbeiten können“. Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen verzichtete Thumann auf eine lange Nominierungsrede und sagte: „Ich habe in den nächsten Jahren noch einiges vor. Das können wir nur als Mannschaft erreichen.“

Es war eine Formalie, dass Ruth Dorner Thumann als Kandidaten vorschlug: „Es ist von Grund auf ehrlich, er hat es gut gemacht — und er wird es weiter gut machen."

wdn