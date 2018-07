Neumarkt: Notorischer Dieb kam in die Zelle

NEUMARKT - Einen Fahrraddiebstahl wird ein 36-jähriger Neumarkter bitter bereuen: Nach seiner Festnahme auf frischer Tag kam er wegen eines Gerichtsurteils in anderer Sache in die JVA.

Ein Neumarkter Fahrraddieb wanderte jetzt in die Zelle (Symbolbild). Foto: oh



Da gegen den 36-Jährigen ein Haftbefehl des Amtsgerichts Neumarkt wegen Betruges mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten vorlag, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Nürnberg gebracht.

Der Mann war mit einem Fahrrad in Neumarkt in der Dreichlingerstraße unterwegs gewesen und von einer Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen worden. Der 36-Jährige ist bereits mehrfach wegen Fahrraddiebstählen in Erscheinung getreten. Bei dem beschlagnahmten Fahrrad handelt es sich um ein weißes Trekkingrad, Marke carver/Premium super light, mit Hörnchenlenker im Wert von 70 Euro. Der Eigentümer des Fahrrades möge sich mit der Polizeiinspektion Neumarkt, Tel. 09181/4885-0, in Verbindung setzen.

