Neumarkt: Opfer schlägt die Täter in die Flucht

Unbekannte wollten nachts von jungem Mann Geld erpressen - vor 36 Minuten

NEUMARKT - Zwei Unbekannte schlugen in den Morgenstunden des Dienstag in der Bahnhofstraße in Neumarkt auf einen jungen Mann ein und fragten ihn nach Bargeld. Die Kriminalpolizei Regensburg führt die Ermittlungen in einem Raubdelikt.

Mit Gewalttäter ist ein 23-Jähriger in Neumarkt auf offener Straße konfrontiert worden. Foto: hjw



Gegen 0.30 Uhr griffen zwei bis dato unbekannte Täter einen 23-jährgen Mann aus dem Landkreis Neumarkt an. Nach Angaben des Geschädigten kam es im Bereich einer Passage nahe eines Hotels in der Bahnhofstraße zu dem Übergriff. Die beiden Männer schlugen auf den jungen Mann ein und wollten Geld.

Nachdem der Geschädigte den Angriff abwehren und seinerseits zur Gegenwehr übergehen konnte, zogen die vermeintlichen Räuber unverrichteter Dinge ab. Der Geschädigte wurde nicht unerheblich verletzt.

Ein Täter ist 170 Zentimeter groß und etwa 22 Jahre alt; er spricht gebrochen Deutsch. Bekleidet war er mit einem dunklem Pullover. Der etwa gleich große Komplize ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, schlank, hat kurze, dunkle gekräuselte Haare. Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Diese werden unter Tel. 0941/506-2888 erbeten.

