Neumarkt profiliert sich als Tagungsort

Amt für Touristik wirbt mit neuer Broschüre und Website — 17 unterschiedliche Räumlichkeiten im Angebot - vor 7 Minuten

NEUMARKT - Die Stadt Neumarkt schlägt ein völlig neues Tourismus-Kapitel auf: Sie will sich ab sofort mit einer neuen Broschüre und dem dazugehörigen Internetauftritt ein Profil als attraktiver Tagungsort schaffen.

Susann Sarstedt vom Park Inn by Radisson, Carin Dennerlohr, Egbert Schwab, Werner Thumann, Rainer Seitz, Peter Wernig von der Firma Auctores und OB Thomas Thumann (v. li.) präsentieren die neue Broschüre. Foto: Foto: Christine Anneser



Das beachtliche Potenzial an Tagungsstätten und Locations für den Tagungstourismus wurde sondiert, gebündelt und in einer hochwertigen Broschüre "Tagen in Neumarkt" professionell aufbereitet. Für den Text zeichnet die PR-Spezialistin Carin Dennerlohr verantwortlich, für das Layout der Grafiker Egbert Schwab. Die neue Internet-Plattform www.tagen-in-neumarkt.de, gestaltet von der Neumarkter Firma Auctores GmbH, und die Broschüre richten sich gezielt an Tagungsreiseveranstalter, Firmen und Vereine. Herausgeber ist das Amt für Touristik.

Visuell und mit detaillierten Beschreibungen werden insgesamt 17 ganz unterschiedliche Räumlichkeiten für Tagungen, Konferenzen, Seminare, aber auch Incentives (Mitarbeiterveranstaltungen), Bankette und Feierlichkeiten vorgestellt. Neben den "harten Fakten", also den Ausstattungsmerkmalen und technischen Details der Tagungsräume, geben die Broschüre und die Website auch umfangreiche Tipps für touristische Rahmenprogramme.

Oberbürgermeister Thomas Thumann sprach bei der Präsentation von einem "wichtigen Mosaikstein der touristischen Bemühungen in Neumarkt". Er hob die gute verkehrliche Erreichbarkeit der "Stadt im Herzen Bayerns" und die große Bandbreite der Angebote hervor, die von Tagungsstätten im historischen Ambiente wie dem Reitstadel oder den Festsälen der Residenz über Tagen im Koster St. Josef bis hin zu ungewöhnlichen, modernen Locations wie im Maybach-Museum, im Umweltbildungszentrum "Haus am Habsberg" oder auch im Innovationszentrum Max Bögl reicht. Auch das Vier-Sterne-Hotel Park Inn by Radisson am Neuen Markt und weitere Hotels und Gasthäuser bieten sich an.

Ziel sei es, die Übernachtungszahlen zu erhöhen und nicht zuletzt die Gastronomie und den Einzelhandel zu fördern, "denn der Tagungsgast konsumiert auch und kommt vielleicht auch mal privat mit der Familie wieder nach Neumarkt", wie der OB betonte. "Wir haben mit der Broschüre einen ersten großen Schritt getan, aber jetzt geht die Arbeit erst los", sagte Rainer Seitz, Leiter des Amts für Touristik. Mit einer Fülle gezielter Marketing-Maßnahmen wird das neue Tagungs-Angebot der Stadt Neumarkt ab dem Herbst intensiv beworben. Geplant sind unter anderem Beilagen in relevanten Fachmedien, maßgeschneiderte Mailings an Firmen und Veranstalter, die Teilnahme an spezifischen Fachmessen und auch die Einladung zu einem kostenlosen "Fam-Trip" (Familarization Trip) für Entscheider aus der Tagungsbranche nach Neumarkt, die an einem Wochenende die Stadt von ihrer besten Seiten kennenlernen sollen.

Kontakt: Amt für Touristik, Tel. (0 91 81) 2 55-1 25; www.tagen-in-neumarkt.de

CHRISTINE ANNESER