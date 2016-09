Neumarkt: Schulsanierung ein Millionenprojekt

Bräugassenschule ist ganztagsfit und hat moderne Brandschutz-Ausrüstung — „Kinder fühlen sich heimisch“ - vor 40 Minuten

NEUMARKT - Farbenfroh, bunt und neu: Die Mädchen und Buben, die die Grundschule an der Bräugasse besuchen, lernen und arbeiten in einem frisch umgestalteten Gebäude. Für die inzwischen vier Ganztagesklassen gibt es neue Klassenzimmer, die direkt mit Differenzierungsräumen verbunden sind — wer ganz neugierig darauf ist, was die anderen so machen, kann auch durch das bodentiefe Fenster neben der Verbindungstüre spitzen.

In einem der neuen Ganztags-Klassenzimmer machten sich Alexander Baumann von der Stadt, Markus Kraus und sein Chef Wolfgang Knychalla mit OB Thomas Thumann bei Rektorin Tanja Kölbel, Statiker Johann Braun und Konrektorin Angelika Trummer (v.li.) ein Bild von der umgebauten Bräugassenschule. Foto: F.: André De Geare



Schulleiterin Tanja Kölbel strahlt – der Schulanfang hat prima geklappt, die Kinder fühlen sich in den neuen Räumen „absolut wohl und heimisch“. Die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Architekturbüro Knychalla war „wunderbar“, lobt sie, auch das Zeitmanagement – gebaut wurde bei laufendem Schulbetrieb – klappte.

„Wir haben die Chance genutzt, den Kindern einen Einblick ins wahre Leben zu geben“, scherzt Markus Kraus, Projektleiter vom Team Knychalla: Die waren sehr interessiert daran, was Stockwerk für Stockwerk in ihrem Schulhaus passierte.

3,3 Millionen Euro hat die Stadt in die Hand genommen, sagt OB Thomas Thumann, um das älteste Neumarkter Schulhaus auf Vordermann zu bringen. Erst ging es um neue Räume wie Mensa mit Küchenbereich, Bibliothek, Silentium-Raum und Lernwerkstatt, die vor allem für den Ganztagsbetrieb wichtig waren.

Im vergangenen Schuljahr, so Architekt Wolfgang Knychalla, ging es dann daran, die Klassenzimmer ganztagsfit zu machen und den vorgeschriebenen, direkt zugänglichen Nebenraum einzurichten. Außerdem war der Brandschutz des Gebäudes erneuerungsbedürftig — das ist nun erledigt. „Die Decke musste weg, die Balken lagen blank, dort wurde der neue Brandschutz installiert“. Detailarbeit war nötig, man war stets mit Statikern und Haustechnikern im Kontakt, um kostengünstige Lösungen zu finden, so Knychalla. Außerdem wurden neue Türen eingebaut, ergänzt Projektleiter Kraus, und die Holzböden aufgefrischt. Im Flur und auf den Treppen wurden Rauchschutztüren eingebaut. „Jetzt ist alles auf neuestem Stand und zukunftsfähig.“

Nächste Woche kommt noch die neue farbige Holzdecke für die Aula. Die Schulgemeinschaft feiert das Ambiente noch groß mit einem Tag der offenen Tür am 9. Dezember. 220 Kinder besuchen die Schule im Moment, etwa 60 Prozent haben Migrationshintergrund, sagt Rektorin Kölbel; dabei hat sie die Kinder aus den Übergangklassen nicht mit eingerechnet.

Weil diese Schule so mehrere gesellschaftlich wichtige Funktionen erfülle, sagt Thumann, sei die Investition ins Schulhaus lohnend. Die letztes Sanierung war 1995/95 und hatte 8,2 Millionen D-Mark gekostet. Die aktuellen Umbau-Arbeiten blieben nach Thumanns Worten wohl rund 600 000 Euro unter der zunächst veranschlagten Summe.

kay