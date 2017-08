Neumarkt: Schutzengel saß bei Biker auf Soziussitz

Motorradfahrer soll unerlaubt abgebogen sein und hatte dabei einen Lkw übersehen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend in Neumarkt mit einem Holztransporter kollidiert. Der 69-jährige Krad-Fahrer wurde zwar verletzt und kam in ein Krankenhaus, dennoch hatte er großes Glück.

Kurze Zeit ging am Übergang der St 2660 zur B 299 in Neumarkt nichts mehr. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. © Foto: André De Geare



Kurz nach 18 Uhr ereignete sich der Unfall am Zubringer der St 2660 (ehemalige B 8) zur B 299 – nahe des neuen Ford-Händlers.

Der Motorradfahrer, so rekapituliert es die Polizei, wollte offensichtlich links in Richtung Beilngries abbiegen, obwohl dort nur ein Einfahren in Richtung Amberg zulässig ist.

Schürfwunden und Verdacht auf Beinfraktur

Beim Einfahren auf die St 299 übersah der 69-jährige Motorradfahrer dann den 49- jährigen Fahrer eines mit Holzstämmen beladenen Lastwagens. Es kam zum Zusammenstoß.

Zwar konnte der Biker sein Motorrad mithilfe der Feuerwehr eigenständig auf die Seite schieben, dennoch kam er in ein Klinikum.

Er hatte vom Unfall Schürfwunden davon getragen und es bestand der Verdacht auf eine Beinfraktur. Der Lkw-Fahrer hingegen blieb unverletzt.

Dessen Fahrzeug wurde in Höhe von 500 Euro beschädigt, das Motorrad hat 3000 Euro Schaden. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei blieb die St 2660 sowie die B 299 (einseitig) gesperrt.

Die Feuerwehr Neumarkt sicherte die Unfallstelle ab und band auslaufende Flüssigkeiten.

