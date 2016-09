Neumarkt: Spätsommer rettet die Freibadbilanz

Bis gestern rund 189.000 Badegäste

NEUMARKT - Der „super Spätsommer“ hat die Freibadbilanz gerettet. Nach dem ziemlich durchwachsenen Mai und Juni und nur höchst seltenen Hitzetagen im Juli tauchten bis gestern 189.000 Besucher in die erfrischenden Fluten des Freibades.

Damit habe man einen Durchschnittssommer wie 2014 mit rund 180 000 Besuchern schon jetzt übertroffen, so Schwimmmeister Thomas Blank. Mit dem „Supersommer“ im Vorjahr und damals 223 000 Badegästen könne das aber nicht konkurrieren, weiß er.

Dennoch freut sich Blank über die immerhin 2700 Badegäste am letzten Feriensonntag. Für einen September-Termin ein außerordentlich guter Wert. Spitzenreiter war heuer allerdings der 5. Juli mit immerhin 5448 Badegästen.

Wie in den Vorjahren wird am 15. September das Schwimmerbecken geschlossen. Das 30 Grad warme, von den Stadtwerken konstant beheizte Erlebnisbecken bleibt aber bis zum 30. September geöffnet, kündigt der Schwimmmeister an.

Gerade die Massagedüsen im Erlebnisbecken seien bei Senioren besonders beliebt, sagt der Bademeister. Weitere Pluspunkte — allerdings für die meist jüngere Klientel im Freibad — waren der Wildwasserkanal und die Wasserrutsche. Familien mit kleinen Kindern bevorzugen das Kinderplantschbecken mit seinem Sonnensegel. Etliche Badegäste kämen auch erst um 17.30 Uhr, um den günstigen Feierabendtarif zu nutzen.

Nach wie vor sei das Bad von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Trotz der ungewohnten Septemberhitze ist Blank aber klar: „Der Herbst rückt näher“. Schlechtwetter am nächsten Wochenende sei bereits in Sicht. Für septembergraue Tage oder am frühen Abend empfiehlt er die Wärmehalle. „Die ist immer 20 Grad warm, das wissen die wenigsten.“

Er rühmt auch die Wasserqualität im Erlebnisbecken. „Wir haben erst kurz vor Saisonbeginn eine Filtersanierung durchgeführt.“

Insgesamt kümmern sich 17 Beschäftigte um Sicherheit und Wohlbefinden der Badegäste. Seit September gibt es erstmalig einen Auszubildenden. Familien mit kleinen Kindern drückt der Schwimmmeister oft selbst Schwimmflügel in die Hand. Besonderes Augenmerk haben die Bademeister auch auf Cliquen von Flüchtlingen, weil von denen nicht jeder richtig schwimmen kann.

„Zum Glück“ habe es heuer keine wirklichen Badeunfälle gegeben. „Da waren nur ein paar Bienenstiche oder mal eine Platzwunde.“ Auch mal eine Schnittwunde am Fuß wegen Glasscherben.

Immer wieder werde die Sauberkeit im Bad gelobt. Überall auf der Liegewiese stünden Mülleimer. Und die würden meist verwendet. Die Arbeit geht Blanks Mitarbeitern dennoch nicht aus. „Da liegt immer wieder mal was rum.“

