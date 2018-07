Neumarkt: Spielmobil tourt durch den Landkreis

Feuerwehrauto des Kreisjugendrings hat viele Aktionen im Gepäck - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Ab Montag, 30. Juli, heißt es in einigen Gemeinden des Landkreises wieder: Spielmobilzeit. Unter dem Motto "MINT - Tour" startet das umgebaute Feuerwehrauto in Velburg und bietet den Kindern in insgesamt acht Gemeinden des Landkreises eine Fülle an kunterbunten Workshops und Angeboten.

Das Spielmobil-Team des Kreisjugendrings hat jede Menge Material in das umgebaute Feuerwehr-Auto gepackt . © Foto: KJR Neumarkt



Dieses Jahr steht das Thema MINT im Blickfeld der Aktionen. MINT ist die Abkürzung für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die Kinder schlüpfen bei den Aktionen in die Rollen von Konstrukteuren, Erfindern, Forschern und Handwerkern. Spielerisch erfahren die Kinder dabei interessante Zusammenhänge zwischen ihrem kreativen Tun und Inhalten aus den MINT-Bereichen.

Das umfangreiche Angebot ermöglicht allen Kindern spielend verschiedenste Erfahrungen zu machen, wobei für jeden das Richtige dabei ist. Viele Projekte werden vorgestellt: Beim Da-Vinci-Workshop dürfen sich die Kinder als junge Künstler ausprobieren. Vom Anrühren der Farbe bis hin zu verschiedenen Mal- und Drucktechniken ist der Kreativität der Kinder keinerlei Grenzen gesetzt.

Schreinern und Musizieren

Aus "Alt mach Neu" lautet die Devise bei einem weiteren Workshop. Es entstehen aus gebrauchten Materialien Raketenwagen, Wind- und Wasserräder, aber auch phantasievolle Gegenstände, Bilder und Collagen. Mit Holz, Hammer und Nagel werden beim Tischler-Workshop die Holzfans aktiv.

Grüner Daumen

Im Workshop "Der grüne Daumen" kommen Pflanzenfreunde auf ihre Kosten. Im Mozartworkshop geht es um die Musik und Klang. Kleine Instrumente werden gebastelt und gleich ausprobiert.

Neben diesen Projekten können sich die Kinder zudem mit den Spielen des KJR, wie der Rollen- und Wasserrutsche, den Pedalos, dem Jonglierkoffer, mehreren Brettspielen, die die Geschicklichkeit, die Kommunikation und das Teamgefühl trainieren, beschäftigen. Der Rabe Rudi und seine Freunde werden die Kinder jeden Tag aufs Neue begrüßen.

Das Spielmobil ist in acht Gemeinden des Landkreises für jeweils drei Tage vor Ort. Bei allen Angeboten stehen die Interessen und das Wissen der Kinder im Vordergrund.

Der dritte Tag stellt stets einen "besonderen Tag" dar. An diesem wird mit den Kindern, eine themenbezogene Aktion beispielsweise in Form einer Rallye, eines Wald – und Wiesennachmittags oder eines Theaters durchgeführt.

Der Einsatz des Spielmobils wird anteilig vom Landkreis Neumarkt und den Gemeinden finanziert. Sie stellen auch Erfrischungsgetränke. So ist die Teilnahme für die Kinder kostenlos. Der Spielbetrieb findet bei jedem Wetter statt, bei schönem Wetter auf geeigneten Grünflächen, bei Regen wird meistens in Turnhallen ausgewichen. Der Spielbetrieb ist täglich von 13 bis 17 Uhr. Die Kinder können von den Eltern gebracht und zum Ende wieder abgeholt werden.

Die Termine

Velburg: 30. Juni bis 1. August; Breitenbrunn: 2. bis 4. August; Dietfurt 6. bis 8. August; Lauterhofen: 9. bis 11. August; Postbauer-Heng: 13. bis 15. August; Sengenthal-Buchberg: 16. bis 18. August; Hohenfels 20. bis 22. August; Lupburg: 23. bis 25. August.

ZBei Fragen zur Spielmobiltour gibt es Auskünfte bei den Jugendbeauftragten der Gemeinde oder beim Kreisjugendring, = (0 91 81) 47 03 10, info@kreisjugendring-neumarkt.de

