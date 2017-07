Neumarkt strebt Kooperation mit TH Amberg an

Noch ein Stück vom Hochschulkuchen: Digitalisierung und IT-Sicherheit sind die Schwerpunkte - vor 21 Minuten

NEUMARKT - In Neumarkt könnten sich weitere Hochschuleinrichtungen ansiedeln: Die ersten Schritte hin zu einer Kooperation mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden sind eingeleitet.

Digitalisierung und IT-Sicherheit sind Schwerpunkte, die Neumarkt ins Hochschul-Portfolio aufnehmen möchte. © Silas Stein/dpa



Digitalisierung und IT-Sicherheit sind Schwerpunkte, die Neumarkt ins Hochschul-Portfolio aufnehmen möchte. Foto: Silas Stein/dpa



Vom großen Hochschulkuchen möchte sich Neumarkt ein schönes Stück sichern. Bei einem Treffen von Vertretern der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden (OTH AW), OB Thomas Thumann, Landrat Willibald Gailler sowie Unternehmern ging es um mögliche gemeinsame Projekte. Die Schwerpunkte Weiterbildung, Digitalisierung und IT-Sicherheit scheinen sehr aussichtsreiche Themen.

Nachdem im Nürnberger Süden eine neue Universität entstehen wird, seien die Chancen deutlich geschrumpft, in Neumarkt eine eigene Hochschule zu bekommen, sagt OB Thomas Thumann. Deshalb seien Kooperationen realistischer.

Im Landkreis Neumarkt gibt es schon einige Hochschulangebote: der Bio-Management-Studiengang der Ohm-Hochschule Nürnberg ist hier angesiedelt und beim geplanten Technologie-Campus in Parsberg sind hiesige Unternehmer mit der Hochschule Deggendorf vernetzt.

Neu könnte nun die OTH Amberg-Weiden zu den Kooperationspartnern dazukommen: Bei einem Treffen im Neumarkter Rathaus hat Professorin Andrea Klug, die Präsidentin der OTH AW, die Hochschule und ihre Angebote den Wirtschaftsvertretern, dem OB, dem Landrat und Verwaltungsmitarbeitern vorgestellt. Für Thumann war eine wichtige Aussage, „dass die OTH zu den Unternehmern rausgeht, ihre Angebote anpassen und weiterentwickeln will“.

Bedarf nach Fortbildung wächst

Ein großes Thema sei die Weiterbildung, da werde der Bedarf immer weiter wachsen, ist sich Thumann sicher. Schwerpunkte seien Digitalisierung und IT-Sicherheit. Das betreffe alle Unternehmen und alle Kommunalverwaltungen, vor allem, wenn sich der gesetzliche Rahmen in puncto Datensicherheit immer weiter verändert. „Allein in Bayern gibt es über 200000 Gemeinden“, sagt Thumann. Modulweise Weiterbildungs-Angebote könnten „ein gewisses Alleinstellungsmerkmal für Neumarkt“ werden.

Bei einem Treffen, frühestens im Herbst, soll es konkreter werden: Ein Fachvortrag bei einer Art Unternehmer-Sprechtag in einer Firma könnte das werden, skizziert der OB.

Dabei hoffe man auf noch mehr Resonanz aus der Wirtschaft. Das erste Treffen, so der OB, habe in guter Stimmung geendet mit der Aussicht, gemeinsam eine für alle ersprießliche Lösung zu finden: für die Unternehmer, die Kommunen und die OTH, die dann neben Amberg und Weiden auch in Neumarkt präsent wäre.

Magdalena Kayser E-Mail