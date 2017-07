Neumarkt: Tierschützer-Demo gegen Zirkus

"Tierrechte Aktiv" protestiert bei Kaiser-Gastspiel gegen "Ausbeutung von Tieren" - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der Circus Kaiser hat an der Woffenbacher Straße seine Zelte aufgeschlagen. Das ruft erneut die Tierschützer von "Tierrechte Aktiv" aus Regensburg auf den Plan, die an gleicher Straße schon im vergangenen Jahr gegen die Wildtierhaltung im Circus Krone protestiert haben.

Im Herbst demonstrierten die Tierschutzaktivisten vor dem Circus Krone. © Archivfoto: Fellner



Im Herbst demonstrierten die Tierschutzaktivisten vor dem Circus Krone. Foto: Archivfoto: Fellner



Beim Landratsamt Neumarkt ging am Mittwoch die Anmeldung einer "Demo gegen die Ausbeutung von Tieren im Zirkus" ein. Am Samstag, 22. Juli, einen Tag bevor der Circus Kaiser in Neumarkt seine Pforten schließt, möchten die Tierschützer um 14.30 Uhr ihren Unmut gegen die Tierhaltung in Zirkussen kund tun.

Lamas und Kamele

Und das in unmittelbarer Nähe des Circus Kaiser. Der feiert am heutigen Freitagabend auf der Wiese beim Kreisverkehr an der Woffenbacher Straße seine Premiere. Auf seiner Homepage kündigt der Circus eine "reichhaltige Tierschau" an: mit Pferden, Ponys, Eseln, Kamelen, Lamas, exotischen Rindern und Antilopen.

Schon beim Gastspiel des Circus Krone im September 2016 hatten die Aktivisten der Organisation "Tierrechte Aktiv e.V." Flagge gezeigt, damals etwas die Straße hinunter beim Volksfestparkplatz.

Rund 30 Gegner der Wildtierhaltung im Zirkus skandierten Parolen wie: "Ihr nennt es Spaß, doch ist es Gewalt, jedes Mal, wenn die Peitsche knallt."

Nicolas Damm E-Mail