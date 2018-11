Neumarkt: Trickdiebinnen ließen "verfluchtes Geld" verschwinden

Zwei Frauen erleichterten eine 62-Jährige in der Fußgängerzone um 8200 Euro - vor 49 Minuten

NEUMARKT - Am Donnerstag, 22. November, ist eine 62-Jährige gegen 15.30 Uhr in der Neumarkter Fußgängerzone von einer Frau (57) angesprochen worden. Am Ende war sie 8200 Euro los.

Symbolbild Geld © dpa



Symbolbild Geld Foto: dpa



Die 57-Jährige machte der 62-Jährigen auf sehr raffinierte Art glaubhaft, dass sie und ihr Geld verflucht seien und sie ihr helfen könne, den Fluch abzuwenden.

Es kam noch eine jüngere Frau hinzu und erklärte, dass die 57-Jährige ihrer Mutter auch schon geholfen habe und diese jetzt wieder laufen könne. Dadurch wurden jegliche Zweifel der Geschädigten ausgeräumt und sie vertraute der Frau, die sie angesprochen hatte.

Unbemerkt ausgetauscht

Die Neumarkterin holte von zuhause 8200 Euro. Zurück in der Fußgängerzone befahl ihr die "Heilerin", das Geld in Zeitungen einzuwickeln und eine weitere Zeitung in Stücke zu zerreißen. Bei dieser äußerst trickreichen Verwirrung wurde das Geld mit einem Zeitungsbündel ausgetauscht. Dies merkte die Geschädigte erst am nächsten Tag.

Sie erstattete Anzeige. Schnell hatte die Polizei die Haupttäterin ausfindig gemacht, die in Neumarkt wohnt. Das Geld blieb jedoch verschwunden. Die Identität der zweiten Frau wird noch ermittelt, teilte die Polizei auf Nachfrage den NN mit.

nn/aha