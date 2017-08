Neumarkt: Unternehmer schanzen sich Aufträge zu

BNI-Netzwerktreffen von Geschäftsleuten im Kloster St. Josef — 1,9 Millionen Euro Umsatz generiert - vor 30 Minuten

NEUMARKT - Es graute noch der Morgen, als sich die "Pfalzgrafen Neumarkt" mit den "Patriziern Nürnberg" standesgemäß im Kloster Sankt Josef zum gemeinsamen Frühstück und Gedankenaustausch einfanden. Was, oberflächlich betrachtet, blaues Blut und jahrhundertealte Adelsgeschlechter vermuten ließe, entpuppte sich als ein Treffen heißblütiger und engagierter Geschäftsleute.

Geld © dpa



BNI steht dabei für "Business Network International" und ist eine professionelle Vereinigung regionaler Geschäftsleute, die sich regelmäßig mit dem klar definiertem Ziel treffen, mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen zu kreieren. Teilnehmer am BNI-Marketingprogramm zu sein, bedeutet in erster Linie die volle Unterstützung beim Vermarkten der eigenen Dienstleistung oder seiner Produkte zu bekommen. Ohne dafür Gehälter oder Provisionen berappen zu müssen, erreichen die Mitglieder neue Märkte jenseits des Tellerrandes, entwickeln neue Ideen und Knowhow zur Präsentation ihrer Produkte oder Dienstleistungen. BNI funktioniert nach dem Grundsatz: "Wer gibt, gewinnt!"

Chapter-Direktorin Charlotte Kelch begrüßte als Special Guests des frühen Morgens Oberbürgermeister Thomas Thumann und seinen Herausforderer Richard Graf. Thumann stellte die wirtschaftliche Potenz Neumarkts heraus und Richard Graf bezeichnete den — von der Wahl abhängigen — Schwerpunkt seiner zukünftigen Arbeitsweise mit "Bürgernähe" und "sich um die Angelegenheiten der Bürger zu kümmern".

Im Minutentakt stellten sich die "Pfalzgrafen" und "Patrizier" als Person und mit ihren Geschäftsmodellen vor. Um das Netzwerk zu verstärken und zu erweitern, überreichte Jeder Jedem seine Visitenkarte. Dass es sich bei den Treffen der Chapter, so bezeichnen sich die jeweiligen BNI-Gruppen, nicht um reine Palaverrunden handelt, machten die nachweislichen Umsätze der "BNI Pfalzgrafen" deutlich: seit September 2016 1,9 Millionen Euro. Dieser Umsatz generiert sich aus 1100 Empfehlungen der Mitglieder füreinander und als Ergebnis von 291 vermittelten Vier-Augen-Gesprächen.

Dabei reichen die Betätigungsfelder im Chapter vom Kieferchirurgen über den Rechtsanwalt bis zum Handwerksmeister, vom Sauna- bis zum Blockhausbauer oder von der Heilpraktikerin bis zur Kunstmalerin.

Für die Kurzpräsentation, die am meisten Freude bereitete, wurde Georg Forster vom Gardinen- und Bettenhaus Forster in Neumarkt mit dem Award ausgezeichnet. Seine außergewöhnlichen Craft-Biersorten, "Kraftprotze mit stilvollem Charakter", stellte Deutschlands jüngster Braumeister und Biersommelier David Hertl aus Schlüsselfeld den Chaptern vor: "End of World", "Motoröl", "Whiskydop-pelbock" und "Gurken Gose".

stu