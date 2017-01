Neumarkt: Wertvolle Trompete gestohlen

Instrument kam bei Sternsinger-Aussendung in der Jurahalle weg - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Ein wertvolles Musikinstrument ist bei der Sternsinger-Aussendungsfeier bereits am 29. Dezember gestohlen worden.

Diese wertvolle Trompete ist am 29. Dezember in Neumarkt gestohlen worden. Foto: privat



Nach Angaben der Neumarkter Polizei ist am 29. Dezember zwischen 14 Uhr und 16 Uhr in der Großen Jurahalle in Neumarkt eine Trompete entwendet worden. Diese befand sich neben der Bühne in einem Softcase. Wert des Instruments: 3950 Euro. Bei der Trompete handelt es

sich um eine äußerst seltene B-Trompete Ganschhorn Vienna GM, Schagerl/A.



Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neumarkt, Tel. 09181/4885-0.

nn