Neumarkt: Wertvolle Trompete ist wieder da

Der Aufräumer hatte das Instrument eingepackt und nun abgegeben - vor 18 Minuten

NEUMARKT - Ein wertvolles Musikinstrument wurde nach der Sternsinger-Aussendungsfeier am 29. Dezember vermisst - jetzt ist das gute Stück wieder da.

Diese wertvolle Trompete ist am 29. Dezember in Neumarkt gestohlen worden. © privat



Ein 35-jähriger Mann hat als Verantwortlicher für das Sternsinger-Event als letzter die Halle verlassen und hat alle zurückgebliebenen Gegenstände eingepackt. Auf Grund der Feiertage hatte sich der Gang zum Fundamt verzögert. Nachdem er durch die Pressemitteilung von der Trompete erfahren hat, kam er am 10 Januar zur Polizeidienststelle in Neumarkt und gab sie ab. Anschließend wurde die Trompete an den Geschädigten übergeben.

Vorher galt das wertvolle Instrument - etwa 3950 Euro kostet so etwas - als gestohlen, die Polizei hatte um Mithilfe gebeten.

nn