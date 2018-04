Neumarkt: Wohnträume verzauberten ihre Betrachter

Schüler-Ausstellung "Architektur im Schuhkarton" in der Klostergasse hatte sagenhafte 5500 Besucher - vor 1 Stunde

NEUMARKT - So begeistert die rund 500 Neumarkter Schülerinnen und Schüler ihre kleinen "(T)Räume" entworfen haben, so begeistert waren die Besucher von der Ausstellung "Architektur im Schuhkarton" in der Klostergasse. Sagenhafte 5500 waren an den 37 Tagen, an denen der leerstehenden Ladenraum täglich sieben Stunden geöffnet war.

Eine rundum runde Sache war die Ausstellung „(T)Raum – Architektur im Schuhkarton“, die Johannes Berschneider gestern geschlossen hat. © Foto: De Geare



Eine rundum runde Sache war die Ausstellung „(T)Raum – Architektur im Schuhkarton“, die Johannes Berschneider gestern geschlossen hat. Foto: Foto: De Geare



Wie berichtet, hatte der Treffpunkt Architektur der Bayerischen Architektenkammer Niederbayern und Oberpfalz in Person ihres Vorsitzenden Johannes Berschneider die Neumarkter Schulen um Traum-Räume gebeten, die in einen handelsüblichen Schuhkarton passen. 500 Schüler aus beiden Gymnasien, MS West, Theo-Betz-Schule, Bräugasse und von der Lebenshilfe packten ihre Fantasie und Kreativität in 361 Kartons, um sie in Neumarkter Bestlage, im früheren "Tom Tailor", zu präsentieren.

Die Begeisterung, mit der die Kinder und Jugendlichen von der zweiten bis zur 12. Klasse ihre Wohnräumchen ausstaffierten, habe sich auch auf die vielen Besucher übertragen, sagte Johannes Berschneider bei der gestrigen Finissage. Auch er selbst war von den Resultaten überwältigt: "Man sieht, dass sich die Schüler mit der Dreidimensionalität leichter tun als mit dem Zeichnen."

Der Pilsacher Architekt dankte allen beteiligten Künstlern, Kunsterziehern, den Aufsehern und Aufbauern. Auch der Familie Pürzer, die den ungewöhnlichen Ausstellungsraum in der Klostergasse zur Verfügung gestellt hat.

Gemüsehändler zieht ein

Gleich nach dem Abbau beginnen hier Umbau- und Erweiterungsarbeiten, bevor dann der Obst- und Gemüsehändler von nebenan in die neuen Räumlichkeiten einzieht. Johannes Berschneider bekam das Lob umgehend zurück. Von Kunstlehrerin Melanie Köhler von der Mittelschule West: "Wann bekommen unsere Schüler schon mal die Chance für eine solch tolle Plattform?"

Wie hell die Augen der Ausstellungsbesucher beim Blick in die Kartonzimmer leuchteten, machen schon die vielen Einträge ins Gästebuch deutlich, das vor lobenden Worten schier überquillt. Da fordern einige schon eine Wanderausstellung durch ganz Bayern, "ja auch durch Preußen", wie Berschneider berichtete. Doch wandern die Schuhkartons jetzt zu den Schülern nach Hause, andere werden noch in der Schule ausgestellt. Außerdem seien sie bereits bundesweit bekannt, sagte Berschneider: "Wir haben es damit bis ins Deutsche Architektenblatt geschafft."

Nicolas Damm E-Mail