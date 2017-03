Neumarkt: Zwei teure Uhren geklaut

Dieb hatte es auf Casio-Chronometer abgesehen - vor 48 Minuten

NEUMARKT - In einem Juweliergeschäft in Neumarkt hat der bisher unbekannte Dieb zwei Casio-Uhren gestohlen, jeweils 219 Euro sind die Zeitmesser wert.

Zwei Herrenarmbanduhren hat ein Dieb in Neumarkt aus einem Juweliergeschäft in der Klostergasse gestohlen (hier ein Symbolbild). © Jan Woitas



Am 21. Maärz gegen 10 Uhr, entwendete der unbekannte Täter in Neumarkt in der Klostergasse aus einem Juweliergeschäft zwei Herrenarmbanduhren, Marke Casio, im Wert von jeweils 219 Euro.

Beschreibung des mutmaßlichen Täters:

Männlich, ca. 170cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlank.

Wer kann Hinweise unter Tel. 09181 / 4885-0 machen?

nn