Neumarkter Abfuhrtermine sind digital

Abfallwirtschaft: Neuer Umweltkalender nun vorgestellt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Im Landratsamt wurden der neue Umweltkalender und die interaktiven Abfuhrtermine der Abfallwirtschaft vorgestellt.

Abfall 4.0: Immer mehr Informationen zur Verwertung und Müllbeseitigung fließen online. © Armin Weigel (dpa)



"Mit diesem neuen Service schreitet die Digitalisierung auch in unserer Abfallwirtschaft weiter voran und bietet neue individuelle Gestaltungsmöglichkeiten", freute sich Landrat Willibald Gailler gemeinsam mit Roland Hadwiger und Walter Schardt vom Team der Abfallwirtschaft sowie Abteilungsleiter Michael Gottschalk über die neuen verbesserten interaktiven Abfuhrpläne im Internet bei der Vorstellung des Umweltkalenders 2019 im Landratsamt.

Der Umweltkalender bietet bereits seit vielen Jahren die umfassende Informationsgrundlage für nahezu alle Fragen der Abfallwirtschaft.

Komplett überarbeitet

Die "wir machen IT" GmbH aus Neumarkt hat jetzt die interaktiven Abfuhrpläne im Internet komplett überarbeitet und optimiert. Neu ist, dass alle Abfuhrtermine mit nur noch einer Eingabe der Straße oder des Wohnorts gefunden werden können.

Als besonderes Highlight ist nun ein Ausdruck mit allen Abfuhrterminen als Jahresübersicht möglich. Man kann die Termine auf den PC oder das Smartphone laden und eine Erinnerungsfunktion aktivieren.

Als Beta Version steht auch die Möglichkeit zum Abonnieren der Abfuhrtermine als sogenannte Push-Nachrichten zur Verfügung. Damit sollte kein Abfuhrtermin mehr verloren gehen. Diese neuen Funktionen stehen in vollem Umfang nach Weihnachten zur Verfügung.

Für Menschen, die analoge Informationsquellen bevorzugen, ist weiterhin der gedruckte Umweltkalender die umfassende Grundlage für abfallwirtschaftliche Informationen. Wie gewohnt, finden die Bürger darin ebenfalls alle Abfuhrtermine für Restmüll, Papier, Gelber Sack sowie für die Biomüllabfuhr und viele weitere interessante Informationen zur Abfallwirtschaft.

So zeigt beispielsweise der Monatsbeitrag vom Februar auf, welche vielfältigen Leistungen in der Müllgebühr enthalten sind. Und das Ganze für nur 21 Cent am Tag für eine 60-Liter-Restmülltonne.

Bescheide Ende Januar

Wichtig auch im Hinblick auf die Gebührenerhöhung 2019 ist, dass Ende Januar die neuen Gebührenbescheide verschickt werden. Die bisherigen Gebührenmarken gelten weiter und bleiben auf den Müllgefäßen, es werden keine neuen versendet. Gebührenbescheid und Müllmarken gelten dauerhaft und nur bei Veränderungen bei den Müllgefäßen muss der jeweilige Eigentümer tätig werden.

Beim Druck und der Postverteilung des Kalenders wurde großer Wert auf Klimafreundlichkeit gelegt. Die entstehenden CO2-Emissionen werden durch Klimaschutzmaßnahmen ausgeglichen.

Verteilung vor Weihnachten

Den Kalender hat das Team der Abfallwirtschaft unter Leitung von Roland Hadwiger und Walter Schardt erarbeitet. Sophie Mathisz und Markus Maly vom malyma Kreativnetzwerk haben den Kalender wieder gestaltet.

Noch vor den Weihnachtstagen wird die Verteilung des neuen Umweltkalenders an alle Haushalte erfolgen. Der Kalender wurde in einer Auflage von 68 000 Stück bei Wünsch Druck in Ursensollen gedruckt. Die Firma war früher in Neumarkt beheimatet.

