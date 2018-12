Neumarkter Adler: Duell gegen Spitzenreiter kein Eisschlecken

NEUMARKT - Am vergangenen Sonntag hieß es zum ersten Mal in der Saison: Heimspiel für die Neumarkt Eagles. Auf den 4:2-Erfolg gegen die IceBreakers folgt nun schon am Sonntag die nächste Partie auf dem Volksfestplatz, gegen den ESV Würzburg.

Der Heimauftakt in der DNHL3 ist den Eagles (rot) schon einmal gelungen. Beim 4:2 gegen die IceBreakers war aber auch Defensive stark gefordert. © Foto. Michael Matejka



Doch anfangs Stand die Partie gegen die "IceBreakers Hockey" unter keinem guten Zeichen. Bei starkem Regen war fraglich, ob die Freieisfläche am Festplatz bespielbar ist. Schließlich entschied man sich für den Anpfiff. Im Nachhinein war dies definitiv die richtige Entscheidung. Das Eis steckte den schwächer werdenden Niederschlag gut weg.

Und auch die Leistung der Eagles stimmte an diesem Abend. Bereits in der dritten Minute bediente Matthias Salbaum den Stürmer Sebastian Sprenger zum 1:0. Die weiteren guten Chancen wurden alle von der Nürnberger Torhüterin und ihrem Torrahmen verhindert. Erst in Unterzahl gelang dann Bernhard Maier zwei Minuten vor Drittelpause das 2:0.

Im zweiten Spielabschnitt kamen auch die Gäste aus Nürnberg besser ins Spiel und kombinierten immer wieder gefährlich vor das Tor der Adler. Den nächsten Torerfolg konnte aber wieder Maier auf Seiten der Neumarkter verbuchen.

Zur Mitte des Spiels stand es dann dank eines platzierten Handgelenkschusses von Jonas Schuster bereits 4:0. Schon bald korrigierten die Gäste das Ergebnis. In der 31. Minute trafen sie, wie zuvor die Neumarkter, nach einem Unterzahlkonter. Das letzte Tor, ein Schlagschuss genau unter die Latte, besiegelt dann eine Minute vor Schluss den Endstand von 4:2. Alles in allem ein gutes Spiel beider Mannschaften. Die Eagles haben aber mit den zwingenderen Chancen und ihrem dominanten Spiel verdient gewonnen.

Mit nun zwei Siegen im Rücken treten die Neumarkter am morgigen Sonntag zu ihrem nächsten Heimspiel gegen den ESV Würzburg an. Einen Vorgeschmack lieferte die zweite Mannschaft der Eagles, die bereits am Samstag nach Franken zur Zweiten der Würzburger reisten. Trotz einer guten Leistung kamen die Adler 2 nur mit einer 2:6-Niederlage zurück.

Auch für die Erste wird die kommende Partie kein Zuckerschlecken. Zum einen ist der ESV aktuell noch ungeschlagen und mit drei Siegen an der Tabellenspitze, zum anderen weiß man aus der Vergangenheit, dass hier hart um jeden Punkt gekämpft wird. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr am Festplatz in Neumarkt. Der Eintritt ist wie immer frei.

