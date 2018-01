Neumarkter Adler erwarten einen Wirbelsturm

Am Sonntag kommen die Hurricans — Drei Punkte am grünen Tisch verloren - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Nach einer längeren Spielpause starten die Neumarkt Eagles am Sonntagabend mit dem ersten Punktspiel in das Jahr 2018. Um 19.30 Uhr gastieren die Nürnberg Hurricans auf der Eislaufanlage am Festplatz.

Beim ersten Aufeinandertreffen im Dezember schlugen die Neumarkt Eagles die Hurricans mit 8:1. Am Sonntag sehen sich die Rivalen um einen Playoff-Platz wieder im Rückspiel auf der Freieisfläche am Festplatz. © Foto: D. Wastl



Während eine mehrwöchige Winterpause beim Fußball ganz normal ist, war die lange Unterbrechung bei den Adlern unfreiwillig. Eigentlich sollten im Januar insgesamt vier Pflichtspiele in der DNHL 3 stattfinden, doch drei davon mussten abgesagt werden.

Während zweimal die jeweilige Spielstätte der Gegner nicht genutzt werden konnte, mussten am vergangenen Sonntag auch die Adler das Spiel gegen den Tabellenführer aus Kulmbach absagen. Für alle drei Spiele soll es aber Nachholtermine geben.

Als ob es nicht schon genug wäre, gab es neben diesen Spielabsagen auch noch eine weitere Hiobsbotschaft für die Eagles. Durch einen Formfehler war ein Neumarkter Akteur beim hart umkämpften 2:0-Heimsieg gegen den ESV Würzburg 1b nicht spielberechtigt, wodurch den Adlern im Nachgang die drei Punkte aberkannt wurden.

Kampf um Playoff-Plätze

Dies könnte sich am Ende rächen, da gerade Würzburg ein direkter Gegner im Platz um die Playoff-Plätze ist.

Umso wichtiger ist es jetzt, in den knapp vier Wochen bis zum Ende der Hauptrunde noch viele Punkte einzufahren. Die erste Möglichkeit hierfür bietet sich am morgigen Sonntag, wenn die Nürnberg Hurricans den Weg nach Neumarkt antreten.

Mit einem Sieg mehr stehen die Mittelfranken aktuell in der Tabelle direkt über den Adlern. Auf Grund der vielen Spielausfälle haben die Neumarkter aber auch zwei Spiele weniger absolviert und möchten mit einem Sieg nun erst einmal punktetechnisch gleichziehen.

Die Hurricans spielen mit drei Siegen aus sechs Spielen zwar nicht ihre beste Saison, doch auch die Eagles konnten durch die "Niederlage am grünen Tisch" ebenfalls nur bei der Hälfte ihrer vier Partien Punkte verbuchen und stehen daher unter Zugzwang. Gepaart mit der extra Motivation bei einem Derby verspricht das Spiel Spannung für die Zuschauer.

Der Eintritt zum Spiel am Sonntag ist wie immer frei. Anfangsbully an der Freieisfläche am Festplatz ist um 19.30 Uhr.

nn