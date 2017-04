Neumarkter Adler sind heiß auf Meistertitel

NEUMARKT - Am Samstag ist es soweit: Der große Finaltag in der DNHL (Die Nordbayern Hockey Liga) steht an. Nach drei Jahren gelang es den Neumarkt Eagles endlich wieder, einen Platz im Spiel um die Meisterschaft zu ergattern. Und die Erwartungen sind hoch, immerhin ziehen die Adler ohne eine einzige Niederlage in das Endspiel ein. Hier treffen die Neumarkter auf die "Nürnberg Hurricans".

Rollt der Puck ins Neumarkter Tor oder nur vorbei? Wie hier in einem Testspiel treffen die Adler im Finale am Samstag in der Nürnberger Arena wieder auf die Hurricans. © Foto: privat



Die Finalpartie der DNHL 4 am Samstag, 8. April, um 11 Uhr in der "Arena Nürnberger Versicherung" in Nürnberg verspricht eine spannende Begegnung, denn auch die Franken konnten fast alle Saisonspiele für sich entscheiden. Sie stolperten in ihrer Saison lediglich einmal über die "IceBreakers Hockey", den Halbfinalgegner der Neumarkter.

Zudem haben beide Mannschaften in der regulären Saison die gleiche Tordifferenz von plus 28 erzielt. Die Nürnberger haben dabei zwar etwas mehr Tore geschossen, dementsprechend aber auch mehr zugelassen.

Ihre Playoff-Serie konnten sowohl die Eagles als auch die Hurricans souverän nach zwei Spielen für sich entscheiden. Rein von der Statistik lässt sich also kein klarer Favorit ausmachen.

Was sicherlich für die Adler spricht, ist die enorme Tiefe im Kader. Während bei den Nürnbergern eine Angriffsreihe ganz besonders heraussticht, haben bei den Neumarktern über die Saison hinweg alle Formationen punkten können. Spielertrainer Martin Steinbach ergänzt: "Im letzten Spiel fehlten uns insgesamt sechs Spieler aufgrund von Krankheit und Verletzung. Hier kam uns der große Kader aber entgegen, und wir konnten den Nachteil sehr gut kompensieren."

Der Einsatz in dieser Partie wirft aber auch noch einen Schatten auf das Finale voraus. Eagles-Abwehrspieler Andreas Löwenstein bekam, wohlgemerkt von zwei Spielern der "Nürnberg Hurricans", welche im entscheidenden Halbfinalspiel als Schiedsrichter fungierten, eine Spieldauerdisziplinarstrafe und ist somit für das Finale gesperrt.

So fehlt ein wichtiger Baustein in der Verteidigung der Adler, den es erst einmal zu ersetzen gilt.

Großer Finaltag

"Auch wenn noch hinter dem einen oder anderen Spieler ein Fragezeichen steht, werden wir beinahe in voller Stärke im Finale auflaufen und unser Bestes geben", prophezeit Steinbach.

Anders als bei den Spielen der Hauptrunde kostet der Eintritt zum Spiel einen Euro.

Dafür können die Zuschauer aber alle Finalspiele dieses Tages verfolgen. Außerdem wird der gesamte Erlös an die "Elterninitiative krebskranker Kinder e.V. Nürnberg" gespendet.

nn