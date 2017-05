Neumarkter Altstadtfest verspricht wieder Höhenflüge

Vom 9. bis 11. Juni in der Innenstadt — Mittelaltermarkt und Kinderland - vor 36 Minuten

NEUMARKT - Es gibt Konstanten in einer sich immer schneller verändernden Welt: Das Neumarkter Alstadtfest findet am zweiten Juniwochenede statt, heuer also vom 9. bis 11. Juni. Und: Samstagnacht spielt Converted am Unteren Markt.

Für viele Familien ein fester Anlaufpunkt am Altstadfest: das NN-Kinderland am Residenzplatz. © Foto: Fritz Etzold



Für viele Familien ein fester Anlaufpunkt am Altstadfest: das NN-Kinderland am Residenzplatz. Foto: Foto: Fritz Etzold



Seit 28 Jahren gibt es das Altstadfest, ein einziges Mal war die erfahrenste Schülerband der Welt dort nicht vertreten. Yogi Meier war krank. Doch ansonsten hieß es: Rocken bis Mitternacht und gerne darüber hinaus.

Da funktioniert natürlich nur, weil die Anwohner mitspielen. "In anderen Städten ist schon viel früher Schluss", sagt OB Thomas Thumann. Doch so lange die Altstadtbewohner Verständnis für die tollen Tage am zweiten Juni-Wochenende haben oder einfach mitfeiern, kann man mit ein wenig Organisationsgeschick von Freitag, 9. Juni, ab 19 Uhr bis Montag, 12. Juni, in den frühen Morgen durchmachen - die notwendige Kondition vorausgesetzt.

Verdursten muss auf jeden Fall keiner, verhungern auch nicht. 97 Stände ziehen sich an den Straßen entlang. Dabei kam längst nicht jeder Fierant zum Zuge, es gab fast doppelt so viele Bewerber. Auch das ein Zeichen für die Beliebtheit des Festes, so OB Thumann. Denn nur das Volksfest zieht mehr Besucher an als das Altstadtfest.

Das gedruckte Programm liegt jetzt aus. Selbstverständlich findet man es auch im Internet. Die Seite neumarkt-altstadtfest.de ist für Smartphones optimiert, so dass Nachtschwärmer auch während ihres Festbummels schauen können, was auf den anderen Bühnen los ist.

Es ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. "Nichts, was es nicht gibt", sagt Wolfgang Fuchs, der den Mix von Blasmusik bis Hardrock, von Bigband-Jazz bis Flamenco seit 22 Jahren verantwortet. Dabei kann der Musikschulleiter aus dem Vollen schöpfen. 150 Gruppen haben sich beworben, nur 59 kamen zum Zuge.

Die ganz wilden Gesellen treffen sich rund um die Schanze im Stadtpark, wo sich das Mittelalterlager samt Markt etabliert hat. © Foto: Fritz Etzold



Die ganz wilden Gesellen treffen sich rund um die Schanze im Stadtpark, wo sich das Mittelalterlager samt Markt etabliert hat. Foto: Foto: Fritz Etzold



Das bewährte Gepräge der einzelnen Bühnen blieb erhalten. Am Unteren Markt spielt ab 17 Uhr Rockmusik. Vor dem Rathaus heißt es Bühne frei für Unterhaltungs- und Blasmusik. Am Klostertor gibt es handgemachten Rhythm and Blues und etwas Kleinkunst, die ansonsten am Residenzplatz stattfindet. Am Oberen Markt schließlich steht die "schwarze Bühne" mit R‘n‘B, Soul und Funk - "das ist meine Musik", sagt Fuchs.

Spaß am NN-Kinderland

Das Kinderland der Neumarkter Nachrichten lädt am Sonntag auf den Residenzplatz ein. Ab 13 Uhr gibt es ein buntes Programm mit viel Spaß für die Kinder und ihre erwachsenen Begleiter. Auf der Bühne führt der Zauberclown Fabelini durch die Nummern. Neben Rockmusik für Kinder gibt es Aufführungen der Fitnesskids des SV Stauf, von La Danza, der English Ballett School und "Around the Clock".

Erst zum dritten Mal dabei und schon nicht mehr wegzudenken ist der Mittelaltermarkt im Stadtpark. An allen drei Tagen, von Freitag bis Sonntag, gibt es das bunte Treiben mit Lagerleben, Marktständen, Gauklern und Musik.

Neu dabei ist der "Falkner der Herzen". Achim Häfner wird auf dem Platz hinter dem Kinderhort und den Sälen der Residenz mit seinen Greifvögeln Quartier aufschlagen und einen Einblick in die Geschichte dieser alten Jagdtechnik geben.

Da steckt Musik drin: Das Programm im CD-Format präsentieren OB Thumann (Mitte), Musikschulleiter Fuchs und Kulturamtschefin Leicht. © Foto: Hauke Höpcke



Da steckt Musik drin: Das Programm im CD-Format präsentieren OB Thumann (Mitte), Musikschulleiter Fuchs und Kulturamtschefin Leicht. Foto: Foto: Hauke Höpcke



Eines steht jetzt schon fest: Die Parkplätze werden knapp. Die Parkhäuser Ringstraße, Rosengasse, sowie die Tiefgaragen am Residenzplatz und im Neuen Markt sind zwar während des Altstadtfestes durchgehend geöffnet. Trotzdem empfiehlt sich der Umstieg aufs Fahrrad. Abstellmöglichkeiten gibt es am Parkplatz hinter der Sparkasse und am Neuen Markt.

Verstärktes Sicherheitskonzept

Das Sicherheitskonzept ist noch einmal ausgefeilt worden. Am augenfälligsten werden die großen Fahrzeuge des Bauhofs sein, die an neuralgischen Stellen und Zufahrten abgestellt werden. Sie sollen ein Attentat mit einem Lkw verhindern wie in Berlin oder Lyon, wo Amokfahrer auf diese Art mehrere Menschen töteten.

Auch wird es stichprobenartige Kontrollen geben, falls etwa Besucher mit auffällig großen Taschen oder Rucksäcken unterwegs sind

Das komplette Programm:

neumarkt-altstadtfest.de

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail