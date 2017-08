Neumarkter Amtsgericht lockert das Fahrverbot

NEUMARKT - Mit 1.48 Promille war ein 52-Jähriger bei einer Routinekontrolle der Polizei erwischt worden. Das brachte ihm einen Strafbefehl über eine saftige Geldstrafe und ein fünfmonatiges Fahrverbot ein.

Symbolbild. Foto: colourbox.com



Bei der Trunkenheitsfahrt gab es nichts zu leugnen oder zu beschönigen, aber die Rechtsfolgen waren dem 52-Jährigen etwas zu happig. So legte er beschränkten Einspruch gegen den Strafbefehl ein. Vor allem ging es ihm darum, dass sein Führerschein der Klasse L, also für Traktoren, vom Fahrverbot ausgenommen werden sollte. Er brauche ihn, um seinen Beruf ordentlich ausüben zu können.

Richter Rainer Würth und Staatsanwaltschaftsvertreter Thomas Leykam zeigten sich einsichtig, zumal der Angeklagte bislang ein völlig unbescholtenes Leben geführt hat. In seinem Bundeszentralregister findet sich kein Eintrag und auch die Verkehrssünderkartei zeigt ein leeres Blatt.

Die Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen zu 35 Euro bleibt erhalten, die Führerscheinsperre wurde auf vier Monate verkürzt und die Klasse L bleibt davon unberührt:

