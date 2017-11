Neumarkter Banken haben Verantwortung für Senioren

NEUMARKT - Die beiden dominierenden Geldinstitute im Landkreis Neumarkt haben, wie berichtet, die Schließung und Zusammenlegung von Filialen und die Einschränkung auf Selbstbedienungs-Niederlassungen angekündigt. Diese "Anpassungen" von Raiffeisenbank und Sparkasse stoßen bei Kommunalpolitikern der betroffenen Gemeinden und Ortsteile nicht nur auf Zustimmung. Ein Rundruf.

Die Bank-Chefs und ihre Aufseher wirkten beim Verkünden der Filial-Einschnitte eher gedrückt (Martina Jacob, Josef Dunkes, Matthias Wittmann und Willibald Gailler, von rechts). Foto: Foto: André De Geare



Heidi Rackl sieht Betreuungsbedarf bei älteren Bankkunden. Foto: Foto: Kunze



Das haben die Raiffeisenbank Neumarkt und die Sparkasse Neumarkt-Parsberg bekannt gegeben: Zum Jahreswechsel soll es in Breitenbrunn nur noch eine gemeinsame Filiale geben, die im Wechsel jeweils zwei Tage geöffnet ist; in Batzhausen soll es nur noch einen gemeinsamen SB-Standort geben; die Sparkasse schließt die Niederlassungen in Pilsach und in der Neumarkter Karl-Speier-Straße (KSP) und setzt den Geldautomaten in Holzheim außer Betrieb. Schließlich wird es in Pölling keine "personenbesetzten" Filialen von Raiffeisen und Sparkasse mehr geben. Diese werden durch einen gemeinsamen SB-Standort ersetzt.

Die Pöllinger Stadt- und Kreisrätin Heidi Rackl (CSU) nennt einerseits das Positivum, dass im Ort der Automatenstandort fortbestehen wird. Andererseits berichtet die stellvertretende Landrätin, dass sich häufiger ältere Bürger darüber beschweren, mit den Bankautomaten nicht zurecht zu kommen. Die zunehmende Abwicklung der Bankgeschäfte übers Internet sei zwar nicht aufzuhalten, aber eine große Zahl von Senioren fühle sich einfach "nicht fit im Netz".

Die Kommunalpolitikerin hält es für erforderlich, dass gerade ältere Kunden sowohl beim Online-Banking als auch am Automaten eine besondere Unterstützung des Geldinstitutes erhalten. Heidi Rackl nannte ausdrücklich die Sparkasse, die ja eine "Dienstleistungseinrichtung in kommunaler Trägerschaft" sei. Und diese habe eine besondere "Verantwortung für die Senioren".

Geld ist Vertrauenssache

Gerade in Pölling werden sowohl Raiffeisen als auch Sparkasse ab 1. Januar aber das Personal vor Ort abziehen. Die Vize-Landrätin kann sich vorstellen, dass dieser Rückzug gerade das ältere Klientel treffen könnte. Sie selbst habe viele Jahre einen festen Bankberater für alle Geldfragen gehabt. Nach dessen Ruhestand müsse sie sich je nach Fragestellung an verschiedene Bankangestellte wenden. Heidi Rackl: "Für die Bank ist es vielleicht gut, die Beratung Spezialisten zu überlassen, aber Gelddinge sind Vertrauenssache, viele Leute wollen eigentlich lieber einen Ansprechpartner."

Der vormalige OB-Kandidat und Stadtrat Richard Graf (CSU) aus Pölling bezeichnete es als "Rückschritt", dass ein großer Neumarkter Ortsteil mit rund 3000 Einwohnern ganz ohne Bankpersonal auskommen muss. Gerade ältere Menschen seien da besonders im Nachteil, zumal die Busverbindungen ins Neumarkter Zentrum nicht optimal seien. Gegen eine Zusammenlegung der Bankaktivitäten von Raiffeisen und Sparkasse vor Ort sei eigentlich nichts einzuwenden, aber er habe schon die Hoffnung gehabt, dass die gemeinsame Niederlassung schon noch wechselweise mit Personal besetzt bleibe.

Aufschrei ausgeblieben

"Dass mir das nicht gefällt, ist klar." So reagierte der Pilsacher Bürgermeister Adolf Wolf (Freie Wähler) auf die bevorstehende Schließung der Sparkassen-Filiale vor Ort, während die Raiffeisenbank weiter mit einer Filiale vertreten sein wird. Allerdings sei die Entwicklung angesichts der rückläufigen Kundenzahlen am Schalter und der eingeschränkten Öffnungszeiten vorhersehbar gewesen. Er habe Verständnis dafür, dass die Sparkasse "sparsamer wirtschaften" müsse.

Bürgermeister Wolf berichtete von der Zusicherung der Sparkasse, dass bei Bedarf Mitarbeiter der Bank zu Beratungsgesprächen nach Pilsach kommen. Der große Aufschrei in der Pilsacher Bevölkerung sei bisher ausgeblieben.

