Neumarkter Bär schwebt am Himmel von Sri Lanka

Wolke ähnelt verblüffend dem Maskottchen am Berliner Ring - vor 47 Minuten

NEUMARKT - Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist der Bär von Neumarkt, den Dani Rackl am Himmel von Sri Lanka entdeckt hat.

Der Bär von Neumarkt schwebt am Himmel von Sri Lanka. Oder ist es sein Freund, der Asia-Bär? © Dani Rackl



"Da waren wir bei einer Safari und haben viele Elefanten gesehen", schreibt er in einer Nachricht an unsere Facebookseite "Bär von Neumarkt". "Und dann war da noch dieser wunderschöne Bär am Himmel."

Tatsächlich: Es braucht nicht viel Fantasie, um in den Umrissen der Gewitterwolke am Horizont den Bären von Neumarkt zu erkennen. Und dabei hat er sich nicht einmal verkleidet.

Bilderstrecke zum Thema Bärauschende Momente Der Bär auf dem Sockel am Kurt-Romstöck-Ring macht seinem Ruf als Verwandlungskünstler alle Ehre: Je nach Jahreszeit und Laune wechselt er die Klamotten.



Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail