Neumarkter Basketballer wollen Doppelsieg

Regionalliga: Am Wochenende gleich zweimal auswärts im Einsatz - vor 21 Minuten

NEUMARKT - Mit dem Ende der Weihnachtsferien läuft auch die basketballlose Zeit für die Regionalliga-Korbjäger aus Neumarkt ab. Sie müssen am ersten Januar-Wochenende doppelt ran: Für die Jungs des Trainerduos Martin Ides und Mario Göhring steht der Abschluss der Vorrunde in Deutschlands fünfthöchster Spielklasse an. Die Saisonspiele zehn und elf finden am Samstag und Sonntag in Strullendorf und Memmelsdorf im direkten Bamberger Umland statt, die Gegner heißen Regnitztal Baskets und BG Litzendorf.

Wollen am Wochenende einen Doppelsieg feiern: Die Neumarkter Basketballspieler (weiße Trikots); unser Bild zeigt Aufbauspieler Burim Aliu (#4) in Aktion. Foto: Fibalon Baskets



Das Duell mit den Regnitztalern genießt das Hauptaugenmerk der Verantwortlichen, aber nicht nur, weil es die erste Partie ist. Der Gegner, der auch als Brose Bamberg Youngsters firmiert und im Nachwuchsprogramm des deutschen Meisters läuft, ist direkter Tabellennachbar im unteren Drittel der 2. Regionalliga Nord. Sowohl die Neumarkter als auch die Oberfranken haben drei Siege eingefahren und wollen mit einem Erfolg den anderen auf Abstand bringen. Neumarkt braucht den Sieg dringend, um nicht den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren. Gegen den unmittelbaren Kontrahenten kann sich das Team keinen Ausrutscher erlauben.



Die Regnitzaler sind eine extrem flinke und junge Mannschaft, fast alle Talente deutlich jünger als 20 Jahre. Die größere Erfahrung und körperliche Überlegenheit haben also ganz klar die Gäste aus der Oberpfalz. Sie sind aber nach wie vor mit einem sehr dünnen Kader ausgestattet. Diesbezüglich gibt es eine schlechte und eine gute Nachricht. Denn während Eigengewächs Maxi Richter mit seiner Handverletzung tatsächlich noch Wochen ausfallen wird, wird Neuzugang Burim Aliu dem Verein auch im neuen Jahr zur Verfügung stehen. Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen.



Der 27-Jährige steht am Wochenende komplett zur Verfügung. Wobei die Aufgabe für ihn und die Fibalonis am Sonntag beim Überraschungsteam aus Litzendorf deutlich schwerer werden dürfte. Der Aufsteiger aus dem oberfränkischen 6000-Seelen-Dorf hat sich mit sechs Siegen, also doppelt so vielen wie Neumarkt, in der Liga etabliert und sogar in der oberen Tabellenhälfte festgetzt.



Während die Herren I zweimal auswärts antreten, ist die Baskets-Reserve am Samstag daheim im Einsatz. In der Bezirksoberliga Oberpfalz spielt das Team von Coach Roland Weigl ab 18 Uhr den Gastgeber in der Halle der Mittelschule West. Gegner der Herren II ist die BG Sulzbach-Rosenberg, mit der die Neumarkter aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen haben. In der Vorrunde ließ sich der Favorit vom Aufsteiger düpieren. Das soll nicht noch einmal passieren.



Die Damen sind an diesem Wochenende spielfrei.

