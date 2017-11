Neumarkter bedroht junge Männer mit Messer

Rabiater 25-Jähriger setzt anschließend Arrestzelle unter Wasser - vor 10 Minuten

NEUMARKT - In der Nacht zum Sonntag hat ein 25-Jähriger in Neumarkt auf offener Straße mit einem Messer herumgefuchtelt. Auch dass er von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde, beeindruckte den rabiaten Mann nur wenig: Er setzte die Arrestzelle kurzerhand unter Wasser.

Am 5. November um 1.40 Uhr wurde die Neumarkter Polizei von einem Zeugen darüber informiert, dass in der Hans-Dehn-Straße eine Person drei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren mit dem Messer bedroht.

Zivile Polizeibeamte trafen den Beschuldigten, einen 25-jährigen Mann aus Neumarkt, in diesem Bereich an und nahmen ihn fest. Das Messer wurde sichergestellt.

Den Hahn aufgedreht

Da sich der Mann nach der Durchsuchung weiterhin sehr aggressiv verhielt, wurde er in Sicherheitsgewahrsam genommen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Der Beschuldigte drehte außerdem in der Arrestzelle den Wasserhahn auf und setzte diese unter Wasser. Was eine weitere Anzeige nach sich ziehen wird.

