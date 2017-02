Neumarkter Berufsschüler haben es geschafft

Entlassfeier und Zeugnisübergabe am Staatlichen Berufsschulzentrum Neumarkt — Staatspreise für die Einserschüler - vor 1 Stunde

NEUMARKT - "Jedes Ende ist ein neuer Anfang." Mit diesem Spruch forderte der Schulleiter der Staatlichen Berufsschule Neumarkt, Albert Hierl, die 285 Schulabgänger auf, sich nicht auf der bestandenen Prüfung auszuruhen, sondern verstärkt Verantwortung zu übernehmen, um anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen.

Bei der Entlassfeier der Staatlichen Berufsschule in der Turnhalle des ASV Neumarkt konnten sich die besten Absolventen mit einem Notenschnitt von unter 1,5 über Urkunden und Bücher freuen. © Foto: Siegfried Mandel



"Als Facharbeiter stehen Sie nun wieder am Beginn eines lebenslangen Lernprozesses", sagte Hierl. Im Laufe seiner Laudatio versuchte er, die jungen Leute immer wieder zu motivieren, künftig ihre Fähigkeiten zu nutzen und die Chancen, sich weiter zu entwickeln. Die jungen Leute würden nach der Zeugnisübergabe aus einer behüteten Welt in eine Welt entlassen, in der sich Fleiß auszahle und in der man mit gesundem Ehrgeiz viel erreichen könne. Hierl würdigte die Feier als ein Zeichen der Wertschätzung für den Abschluss nach 30 beziehungsweise 42 Monaten Lehr- und Ausbildungszeit. Abschließend verglich der Schulleiter die neuen Gesellen und Gesellinnen mit sportlichen Leistungen: "Wie im Sport gilt auch im Beruf, der fleißige Teamplayer wird dem faulen, talentierten Einzelgänger immer überlegen sein. Setzen Sie daher ihre Fähigkeiten ein und vergessen dabei nicht, sich über das Erreichte zu freuen."

Auch Landrat Willibald Gailler ging in seinen Grußworten auf den Fleiß und die genutzten Chancen ein. Für die Zukunft gab der Landkreischef den Absolventen mit auf den Weg: "Es kommt nicht darauf an, was man, sondern dass man was gelernt hat. Unsere Zeit wandelt sich sehr schnell und diese Chancen sollten genutzt werden. Bleiben Sie optimistisch und gehen mit Freude in die Arbeit."

Der Zeugnisübergabe ging ein ökumenischer Gottesdienst voraus, der von der Lehrerband unter der Leitung von Johann Rupp musikalisch gestaltet wurde. Die Preisverleihung der Schulbesten, die einen Notenschnitt von 1,5 und besser haben, nahmen neben Landrat Gailler und Schulleiter Hierl auch Alfred Scholz vom Förderverein und die Leiterin der IHK Geschäftsstelle Neumarkt, Silke Auer, vor. Schüler mit einem Durchschnitt von 1,0 wurden jeweils mit dem Landkreispreis, dem Staatspreis, einer Urkunde und einem Buch ausgezeichnet. Dies sind Johannes Geist (Schornsteinfeger) und Andreas Hondl (Industriemechaniker). Tristan Ott (1,14), Kimberly Joschko (1,20), Jan Endres (1,20), Ellena Schuler (1,20), Patrick Stöckl (1,20), Jana Vögerl (1,25) und David Dengler (1,25) erhielten ebenfalls Staatspreise, Preise des Fördervereins und der IHK.

Die nachfolgend Genannten bekamen jeweils Staatspreise, Urkunden, ein Buch und ein T-Shirt: Patrick Lehner (1,28), Kerstin Bärtl (1,33), Fabian Meixner (1,33), Armando Schewski (1,33), Anita Seipelt (1,33), Daniel Adam (1,40), Stefan Ligl (1,40), Melanie Rackl (1,41), Michael Woletz (1,41), Manuel Mayer (1,50), Andreas Heckl (1,50), Johannes Pretzl (1,50) und Katharina Götz (1,50).

