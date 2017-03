Neumarkter Berufsschüler spenden 1000 Euro an DKMS

Das Geld stammt von dem Krapfenverkauf am Unsinnigen Donnerstag - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das Berufsschulzentrum Neumarkt enagiert sich für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS.

Die stolze Summe von 1000 Euro hat der Krapfenverkauf am Unsinnigen Donnerstag erbracht. Das Geld hilft nun der DLMS. © siem/Foto: Siegfried Mandel



Während in einem anderen Klassenzimmer im Berufsschulzentrum am Deininger Weg eine Registrierung für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) stattgefunden hat, übergaben Schüler einen Scheck an Lara Luz von der DKMS.

Rund 1000 Euro waren zusammengekommen durch den Krapfenverkauf am Unsinnigen Donnerstag. Ziel der Registrierung ist es auf die Bedeutung einer Stammzellenspende hinzuweisen. Mitarbeiter der DKMS stellten in drei Vorträgen vor jeweils 70 Schülern die wichtige Arbeit dieser Einrichtung vor.