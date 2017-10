Neumarkter Bibelkneipe ist 15 Jahre alt

NEUMARKT - Seit 15 Jahren besteht inzwischen ein besonderes Angebot, sich über Inhalte christlichen Glaubens auszutauschen. Die Abende der ökumenisch ausgerichteten Neumarkter Bibelkneipe beginnen wie immer im November.

Moderator der Bibelkneipe ist Karl-Heinz Heidingsfelder. © F.: Mark Johnston



Ihre Besucher treffen sich in Neumarkter Gaststätten bei passender Live-Musik und angenehmer Gesprächsatmosphäre. Die Themen sollen auch diejenigen ansprechen, die in gewisser Distanz zu ihrer Kirche stehen, aber ihren Glauben im Herzen behalten haben. Das Konzept: Mit Hilfe verständlicher Texte werden Themen christlichen Inhalts mit den Besuchern diskutiert. Dabei hilft aktuelles theologisches Wissen, das von kompetenten Theologen beider christlicher Konfessionen eingebracht wird.

Der Start ist am Donnerstag, 23. November, um 19.30 Uhr im G6 Haus für Jugend, Bildung und Kultur, Festplatz 3. Der ehemalige Evangelische Landesbischof und frühere Vorsitzende der Deutschen Bibelgesellschaft, Pfarrer Dr. Johannes Friedrich, begibt sich mit den Gästen auf eine Zeitreise zur Entstehung der Bibel. Kein Buch hat die Menschheit so geprägt wie das Buch der Bücher. Durch den Abend begleitet das Amarilliquartett mit seinen Flöten in Form einer musikalischen Zeitreise.

Passend zur Faschingszeit wird es am Donnerstag, 25. Januar 1918, um 19.30 Uhr lustig im G6: Das Ökumenische Kirchenkabarett aus Nürnberg ist zu Gast und nimmt wortgewandt und musikalisch Ökumene, "Kerch und Pfaffen" auf die Schippe. Für das Neumarkter Publikum haben sie extra fränkisches Hochdeutsch gelernt. Am Freitag, 23. Februar, um 19.30 Uhr sind die Bibelkneipen-Interessierten ins Johanneszentrum, Ringstraße 61, eingeladen. Domdekan Willibald Harrer wird am Beispiel des Gleichnisses von der Kaisersteuer mit den Zuhörern über die Problematik "Regiert nur Geld die Welt?" diskutieren. Dabei bringt er auch einen Überblick zu Sinn und Zweck der Gleichnisse Jesu und wird auf die Bedeutung von Geld und Steuern in christlich-ethischer Hinsicht eingehen. Mit Akkordeon und Klavier wird Christa Klughardt bekannte Schlager zu "Money und Moneten" zum Besten geben.

Der katholische Diakon Peter Heyd singt am Donnerstag, 22. März, um 19.30 Uhr im G6 selbst gedichtete und komponierte Lieder sowie Nachdenkliches zu Ostern. Die Texte gehen bisweilen unter die Haut und wollen die Zuhörer aufrütteln. Seine bisher wenigen Auftritte als Liedermacher mit Stimme sind der Geheimtipp in Neumarkt.

Organisiert und moderiert werden die Abende von Oberstudienrat i. R. Karl-Heinz Heidingsfelder. Veranstalter sind das Evangelische Bildungswerk, das Katholische Erwachsenenbildungswerk, der Ökumenekreis Neumarkt sowie in Kooperation das G6 Haus für Jugend, Bildung und Kultur.

