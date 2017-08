Neumarkter Bogenschütze Oliver Obst kämpfte bei EM

NEUMARKT - Mit einem weinenden und einem lachendem Auge ist Oliver Obst von den Europameisterschaften im Feldbogenschießen im slowenischen Mokrice zurückgekehrt: Nach einem dramatischen Wettkampf konnte er mit Platz sechs als bester deutscher Recurve-Bogenschütze jedoch erhobenen Hauptes vom Platz gehen.

Oliver Obst ging bei der Feldbogen-EM in Slowenien an den Start. Foto: F.: lor



Aufgrund seiner sehr guten Leistungen war der 24-jährige Feuchter, der schon seit Jahren sportlich bei den Neumarkter Bogenschützen zu Hause ist, von Nationaltrainer Peter Lange für diesen Saisonhöhepunkt in Slowenien nominiert worden. Obst widmet sich erst seit fünf Jahren dem Feldbogenschießen, ist aber schon eine feste Größe in der Nationalmannschaft.

So wurde er nun für die Europameisterschaft zusammen mit Sebastian Rohrberg, mehrmaligem Weltmeister vergangener Jahre im Feldbogen, als einziger Schütze in der Klasse Recurve nominiert. Insgesamt umfasst das Aufgebot des Deutschen Schützenbundes 14 Athleten, darunter drei aus Bayern. Der Golfplatz in Schloss Mokrice/Slowenien sollte diesmal der Austragungsort für die besten Feldbogenspezialisten aus ganz Europa sein.

Unbekannte Runde

Oliver Obst startete auf die 24 Scheiben der unbekannten Runde mit großem Erfolg. Hierbei sind die Entfernungen durch die Schützen selbst zu schätzen, neben der Einschätzung von Licht/Schatten, Wind und Gefälle gilt es also viel zu beachten. Da auf jede Entfernung nur drei Schuss abgegeben werden, sollte es schon gut passen, sonst verliert man zu viele Ringe.

Obst beendete diesen ersten Tag auf Rang neun der Tabelle – mit gutem Kontakt zur Spitze des Feldes. Auch der zweite Tag, nun waren die Entfernungen der Scheiben bekannt, begann stark. Nach gut der Hälfte des Programms hatte sich Oliver Obst schon nach oben orientiert und zahlreiche Plätze gutgemacht, als das Unglück seinen Lauf nahm: Die Wurfarme seines Bogens brachen.

Dieser äußerst seltene technische Defekt – noch dazu am Saisonhöhepunkt – da war Aufregung angesagt. Weiteres Problem: Eigene Ersatzwurfarme hatte Oliver Obst nicht im Gepäck. Über den Bundestrainer und die Kampfrichter konnten von einem Kollegen der Nationalmannschaft schnell andere, jedoch überhaupt nicht auf ihn abgestimmte Wurfarme besorgt werden, damit er weiterschießen konnte, auch wenn seine Chance dadurch deutlich gesunken waren.

Kampfgeist erwachte

Doch nun erwachte der Kampfgeist in ihm: Er wollte sich durch dieses Problem nicht von seinem guten Weg abbringen lassen und sein Können unter Beweis stellen – ohne irgendwelche Einstellungen sich der neuen Situation anpassen und auf höchstem Niveau weiterschießen. Es gelang. Oliver Obst beendete die Qualifikation als Elfter, was unter den neuen Voraussetzungen einer Sensation gleicht.

Die Eleminationsrunde überstand er am dritten Tage mit Bravour. Als die besten acht Teilnehmer dann zur Ermittlung der besten vier Schützen und damit der Halbfinalteilnehmer antraten, konnte Obst wieder eine starke Serie hinlegen, letztendlich fehlten zwei Ringe, um sich unter die besten Vier Europas zu schieben.

Platz sechs machte den jungen Bogensportler aber dennoch überglücklich. Außerdem spricht die Zeit für ihn – er hat ja gerade erst begonnen mit dem Feldbogenschießen, so dass man hier in den nächsten Jahren sicher noch viel von dem sympathischen Bogensportler aus der Habersmühle hören wird.

