Neumarkter Bundestagskandidaten im Kreuzverhör

Neumarkter Berufsschüler löcherten vier örtliche Bewerber - 29.06.2017 05:55 Uhr

NEUMARKT - Ran an den Erstwähler: Die örtlichen Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien haben sich bei einem "Speed-Dating" in der Berufsschule Neumarkt den Fragen junger Leute gestellt. Am Ende waren sich alle vier Politiker wenigstens in einem einig: Die Fragerunde hat beiden Seiten etwas gebracht.

Das Thema Flüchtlinge und Integration brannte den Erstwählern am meisten auf den Nägeln. Wurden im Berufsschulzentrum Neumarkt im letzten Jahr doch Flüchtlingsklassen eingerichtet. © Foto: Philip Hauck



Junge Deutsche unter 25 Jahren sind in Wahlkabinen schon immer seltener anzutreffen als die älteren Generationen. Gingen in den 70er Jahren noch über 80 Prozent dieser Altersgruppe wählen, so waren es 2013 nur noch etwas über 60 Prozent. Ein Rezept gegen die Politikverdrossenheit bei Erstwählern hat sich die "Deutsche Gesellschaft" ausgedacht: Die überparteiliche Bildungseinrichtung bietet im Vorfeld der Bundestagswahl 15 kostenlose Seminare an deutschen Berufsschulen an. Eines ergatterte das Staatliche Berufsschulzentrum in Neumarkt.

Stephan Meier (CSU) fordert eine Obergrenze beim Zuzug. © Foto: Hauck



Die Krönung des Wahl-Workshops ist das "Grillen" der Direktkandidaten in Form eines so genannten "Speed-Datings". Nur dass in der Berufsschule nicht flirtende Singles nach kurzer Zeit den Gesprächspartner wechselten, sondern die vier Bewerber nach jeweils 15 Minuten den Raum tauschten. Dort konnten insgesamt 51 angehende Bank- und Industriekaufleute die Politiker löchern.

Alois Karl war verhindert

MdB Alois Karl, in Berlin gestern unabkömmlich, ließ sich vom CSU-Listenkandidaten Stephan Meier vertreten. Der Pöllinger stellte sich genauso wie die drei Direktkandidaten Johannes Foitzik (SPD), Yvonne Rösel (Grüne) und Dominic Lenz (Linke) den Fragen der Berufsschüler. Die hatten sich in vier Gruppen vorbereitet und klopften nun die Gäste nacheinander auf deren Standpunkt in Sachen Arbeit und Bildung, Sicherheit, Flüchtlinge sowie Wirtschafts- und Sozialpolitik ab.

Johannes Foitzik (SPD) will die Fluchtursachen angehen. © Foto: Hauck



Hatte die jungen Erwachsenen in früheren Jahren vor allem die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt umgetrieben, so steht 2017 bei ihnen das Thema Flüchtlinge ganz oben. Zumal in der Neumarkter Berufsschule auch zahlreiche junge Asylbewerber unterrichtet werden (wir berichteten). Stephan Meier verteidigte die Forderung der CSU nach einer Obergrenze und Abschiebungen in "sichere Drittländer". Er sieht die Integration der Flüchtlinge, die bei uns bleiben dürfen, als große Herausforderung, vor allem die Integration in den Arbeitsmarkt. "Das wird sehr schwierig, vor allem bei den Älteren."

Die jungen Flüchtlinge, die sich beim Erlernen der deutschen Sprache leichter tun und auch einen großen Ehrgeiz zeigten, seien in der Regel "kein Problem", meinte Meier. In Pölling seien in seiner Nachbarschaft auch welche eingezogen: "Die sind top." Integration sei aber auch ein zweischneidiges Schwert: "Auch wir Deutschen müssen mitmachen."

Yvonne Rösel legte den Schülern die Positionen der Grünen dar. © Foto: Hauck



SPD-Kandidat Johannes Foitzik diskutierte mit den Schülern die Fluchtursachen in der so genannten Dritten Welt. "Wir verkaufen unsere Hähnchenreste in diese Länder, machen dort die lokalen Märkte kaputt und wundern uns dann, wenn die Leute dann ins ,gelobte Land‘ wollen." Von Freihandelsabkommen müssten beide Seiten profitieren: "Im Grunde bedeutet das für uns Verzicht."

Wählen mit 16? Nein danke!

So komplex die Zusammenhänge auch sind: Die Ursachenforschung regte die Erstwähler dazu an, das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen. "Auch wenn man nicht arm ist, kauft man dann doch das billigere T-Shirt", warf eine Schülerin selbstkritisch ein.

Dominic Lenz (Die Linke) will den Kapitalismus abschaffen. © Foto: Hauck



Yvonne Rösel aus Sulzbach-Rosenberg stellte die Position der Grünen in der Flüchtlingspolitik vor: keine Obergrenze, uneingeschränkter Nachzug von Familienmitgliedern, Abschiebungen nur in Ausnahmefällen und schon gar nicht in unsichere Staaten, aber auch das Festhalten an "unseren Standards". Rösel selbst fragte nach dem das Wahlrecht mit 16 Jahren und war überrascht, dass fast alle Berufsschüler dieses ablehnten.

Dominic Lenz von den Linken kam erst über Umwege zu den Flüchtlingen; vorher musste der Neumarkter noch Fragen zu seiner Einstellung zu Kapitalismus, Sozialismus und Frauenquote beantworten. Er kritisierte den Drohnenkrieg der Amerikaner in Syrien, Rüstungsexporte und Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das Speed-Dating beendete Schulleiter Albert Hierl mit "Candy" für die Kandidaten und Seminarleiter Niels Dehmel von der Deutschen Gesellschaft mit der Bitte: "Geht wählen."

NICOLAS DAMM