Neumarkter Christen beten für Opfer von Krieg und Dürre

Ökumenisches Friedensgebet ist am Montag in Heilig Kreuz - vor 19 Minuten

NEUMARKT - Zum 30. Mal führt am Montag, 11. September, um 19 Uhr im Pfarrsaal der Heilig-Kreuz-Kirche der "Ökumenische Arbeitskreis Religionsfreiheit" das "Ökumenische Gebet für Frieden" – ein gemeinsames Gebet von Christen aller Konfessionen durch.

Flüchtlinge nahe dem Camp Pibor im Südsudan. Foto: dpa



Es geht um die bedrohliche Lage der Menschen im Südsudan und in Pakistan und um verfolgte Christen im Irak und in Kolumbien. Gastgeber sind Pfarrer Krzysztof Labak und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Peter Bolz.

Obwohl es im seit 2011 selbstständigen Südsudan seit zwei Jahren ein Friedensabkommen gibt, kämpfen Armee und verschiedene Rebellengruppen einen mörderischen Bürgerkrieg.

Kämpfe und Dürre im Südsudan

Die Opfer sind in erster Linie die Hilf- und Wehrlosen – die Frauen, die Kinder und die älteren Menschen. Die Bevölkerung leidet zusätzlich unter einer Dürrekatastrophe. Drei Millionen Menschen sind auf der Flucht – gut eine Million allein im südlichen Nachbarland Uganda.

Das überwiegend muslimische Pakistan hat jetzt 70 Jahre Unabhängigkeit vom hinduistisch dominierten Indien gefeiert. Es erlebt im ganzen Land ständig gewaltsame Ausschreitungen seiner zahlreichen Volksgruppen – fast immer mit vielen Toten und zahlreichen Verletzten.

Wird Kurdistan unabhängig?

Im Irak wird am Montag, 25. September, in einem Referendum über die Unabhängigkeit der autonomen Region Kurdistan vom irakischen Staat entschieden.

Wenn die in diese Region geflüchteten Christen mit "Ja" stimmen, gibt es nicht nur Ärger mit der Regierung in Bagdad, sondern auch mit dem Nachbarland Türkei, so die Mitteilung des Ökumenischen Arbeitskreises. Wenn jedoch mit "Nein" gestimmt wird, droht den Christen großer Ärger von der kurdischen Seite.

In Kolumbien gehören 90 Prozent der 49 Millionen Kolumbianer der katholischen Kirche und weitere sechs Prozent evangelischen Kirchen an, während rund 3,2 Prozent der verschiedenen Ureinwohner eine eigene Stammesreligon mit zahlreichen animistischen Bräuchen praktizieren.

Wechselt ein Ureinwohner von seiner Stammesreligion zum Christentum, wird er jedoch auch mit Gewalt bedrängt, wieder zu den angestammten Traditionen seines Volkes zurückzukehren, teilte der Ökumenische Arbeitskreis Religionsfreiheit mit.

nn