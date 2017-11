Neumarkter City-Manager bekommt zwei Hilfskräfte

NEUMARKT - Auch in den kommenden drei Jahren überweist die Stadt Neumarkt das Gehalt für City-Manager Christian Eisner und seine Assistentin an "Aktives Neumarkt".

Christian Eisner ist als City-Manager in der Einarbeitungszeit. © Foto: Anneser



Der Betrag wurde sogar noch einmal aufgestockt um insgesamt 25 000 Euro für zwei geringfügig Beschäftigte. Sachkosten werden bis zu einer Höhe von 60 000 Euro jährlich bezuschusst, dass für jeden Euro eingenommener Mitgliedsbeiträge ein gleich hoher Betrag von der Stadt an den Verein gezahlt wird.

Mit den Zuschüssen werden auch die Leistungen des Bauhofs verrechnet, wenn dieser etwa für Veranstaltungen von "Aktives Neumarkt" in der Marktstraße umräumen müsse, erläuterte Kämmerer Josef Graf. "Wir reden hier von einem Gesamtbetrag von 180 000 Euro für Personal und Sachleistungen", sagte er.

Johanna Stehrenberg (Grüne) erinnerte daran, dass der Verein sich eigentlich irgendwann selbst tragen solle. Jetzt werde die jährliche Förderung schon wieder aufgestockt. Sie könne die Vorteile eines City-Managers nicht erkennen. Eisner solle einmal jährlich im Stadtrat vorstellen, was er mit dem Geld macht.

Er kenne leider keine Stadt, wo das City-Marketing ein Selbstläufer sei, sagte OB Thomas Thumann. Deshalb werde es wohl bei der Förderung bleiben.

Johann Georg Gloßner (Flitz) warf der Stadt vor, dass sie den City-Manager zu einem reinen Event-Manager eingebremst habe. "Wir müssten ernsthaft an den Strukturproblemen in der Innenstadt arbeiten", so Gloßner. Dafür braucht der City-Manager aber auch Kompetenzen.

Um deutlich größere Summen als im City-Marketing geht es bei der Städtebauförderung: Für das Programm "Soziale Stadt" meldet Neumarkt einen Förderbedarf von insgesamt 4,1 Millionen Euro an. Rund 2,9 Millionen davon sind nicht abgerufene Mittel aus 2017, die in absehbarer Zeit aufgebraucht werden müssen. Das Geld fließt unter anderem in die Neugestaltung des Stadtparks, einen Gestaltungsleitfaden für die Altstadt und die Vorbereitung für die FH am Residenzplatz.

Für das Programm "Soziale Integration im Quartier" meldet die Stadt 3,1 Millionen Euro an. Damit soll das Pöllinger Stadteilzentrum und der Dorfplatz auf den Weg gebracht werden. Es ist der zweite Anlauf: Der Antrag für 2017 war nicht berücksichtigt worden (wir berichteten).

Die Kosten für das Turnerheim steigen noch einmal an. In den kalkulierten 10,8 Millionen Euro war nämlich die "Lose Möblierung für Theatersaal, Foyer und Nebenräume" nicht aufgeführt. Deshalb sind weitere 55 000 Euro notwendig für 150 Stapelstühle samt zugehöriger Transportwagen, Garderoben, Gardinen und Blendschutz.

HAUKE HÖPCKE